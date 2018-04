Walheim - Letzte Heimniederlage vor drei Jahren: Hertha Walheim will Nimbus wahren

Judo Walheim. Nach gelungenem Auftakt in Leverkusen – dort gelang ein 9:5-Sieg – will das Judo-Erstliga-Team von Hertha Walheim dort anknüpfen, wo man letzte Woche aufgehört hat. Am Samstag, 18 Uhr, kreuzt Walheim nun mit Potsdam in der Sporthalle des Inda-Gymnasiums Kornelimünster symbolisch die „Klingen“.

Frauen, Bundesliga: Brands Co-Trainerin Sonja Wirth tippt auf einen Sieg Natürlich wird kalkuliert. Auch wenn man die Gegnerschaft noch nicht kennt. Mit dem JC 71 Düsseldorf haben die Frauen des Judo-Erstligisten Brander TV eine große „Unbekannte“ zum Auftakt vor sich. Samstag, 15 Uhr, wird es in der Sporthalle des Inda-Gymnasiums Kornelimünster um eine Standortbestimmung für das Team um das Trainergespann Markus Corsten und Sonja Wirth gehen. „Erfahrungsschätze“ stehen ebenso im Brander Kader wie auch genügend Talente, die noch sehr jung sind, aber für die eine oder andere (positive) Überraschung sorgen könnten. Bundes- und Zweitliga-Erfahrung sind bei Isabel Schuldt reichlich vorhanden. Schuldt, in der Klasse bis 63 Kilogramm kämpfend, aber auch schon mal in 70 Kilogramm hochgerückt, war maßgeblich daran beteiligt, dass die Klasse gehalten wurde. Das gilt ebenso für Alice Schweinoch oder Inga Schroeder, die sich allerdings noch in Reha befindet. Und nicht zuletzt hat sich Danique Janssen, die jedoch verletzt ist, zu einer Verstärkung für den Brander TV entwickelt. Marei Richter, Hannah Brankers oder Jule Erdorf und Neuzugang Rahel Krause zählen zu den weiteren Athletinnen, die dem Bundesligisten zusätzliches Profil geben. Was ist also möglich zum ersten Kampf? Co-Trainerin Sonja Wirth nimmt Stellung. „Wir sind wirklich nicht schlecht aufgestellt, so dass ich definitiv auf einen Sieg tippe.“ Die frühere Deutsche Meisterin im Leichtgewicht gibt aber auch zu bedenken: „Düsseldorf hat den einen oder anderen bekannten Namen auf der Meldeliste. Mal sehen, wer wirklich von denen dabei ist.“ (mali)

Natürlich ist der Kader von Trainer Patrick Haas im ersten Heimkampf auf Sieg „geeicht“. Doch Potsdam will der „Walheimer Schmiede“ einen Strich durch die Rechnung machen, das ist schon bis in den tiefsten Westen durchgedrungen. Als letztjähriger Nordstaffelsieger hat Potsdam zwar überraschend den ersten Kampf der Saison mit 0:14 verloren, allerdings fuhr man die Niederlage gegen den deutschen Mannschaftsmeister aus Hamburg ein. Haas: „Die Mannschaft um Trainer Mario Schendel ist ausgestattet mit einer Vielzahl von jungen Top-Athleten, darunter fünf Deutsche Meister der Junioren.“

Starke junge Athleten

Der Gastgeber aus Walheim kann aber auch einige starke junge Athleten aufweisen. Dazu gehört beispielsweise Jonas Pütz, der vergangene Woche seinen erfolgreichen Einstand in der Judo-Bundesliga gab. Herthas Pressesprecher und Mannschaftskapitän Lars Entgens berichtet: „Jonas konnte vor zwei Wochen bei einem internationalen Turnier in Bremen den Potsdamer Schwergewichtler bereits besiegen.“

Ebenso zeigte sich Roman Pogreban in Hochform. Und auch die restlichen Kämpfer aus Walheim haben durch den Auftaktsieg in Leverkusen Selbstbewusstsein getankt. Entgens versprüht Optimismus: „Wir sehen dieser Aufgabe recht positiv entgegen.“ In jeder Gewichtsklasse besteht die Möglichkeit zu punkten.

„Fraglich ist, welche Gastkämpfer Potsdam für die Aufgabe bei uns einfliegen lässt“, so Entgens. Auf der Potsdamer Liste stehen einige international bekannte Judoka, darunter auch der ehemalige Vize-Weltmeister Krisztian Toth aus Ungarn. Auf eines freuen sich Entgens und Co. am Samstag ganz besonders: „Die Atmosphäre in der Inda-Sporthalle ist derart mitreißend, die lässt uns zur Hochform auflaufen.“ Es gilt ja auch, einen Nimbus zu verteidigen. Schließlich liegt die letzte Heimniederlage der Walheimer Judoka bereits drei Jahre zurück.