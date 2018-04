Stolberg - Krönung einer fast perfekten Spielzeit: Aufstieg für den Stolberger SV

Handball Stolberg. Joshua Frauenrath hätte die Überholspur nehmen können. Im Sommer lag dem Rechtsaußen des Handball-Landesligisten Stolberger SV ein Angebot des TV Weiden vor, aber Frauenrath sagte dem Nordrheinligisten ab. „Wir machen unsere eigene Geschichte“, teilte er seinem Trainer Bernd Schellenbach mit.

„Das hat mir gezeigt, wie die Jungs ticken und was wir für eine tolle Truppe haben“, erinnert sich Schellenbach stolz. Die Geschichte geht in der Verbandsliga weiter, da die Stolberger am vergangenen Wochenende beim 36:16 gegen Dünnwald den Aufstieg perfekt gemacht haben – fünf Spieltage vor dem Saisonende.

Schon beim letzten Härtetest vor dem Ligastart, dem EWV-Cup, waren die Vorzeichen für eine erfolgreiche Spielzeit unübersehbar. Das klassentiefste Team ließ in der Gruppenphase des hochkarätig besetzten Turniers namhafte Konkurrenten – Schwarz-Rot Aachen, Birkesdorfer TV (beide Verbandsligisten) und den belgischen Zweitdivisionär KTSV Eupen – hinter sich und musste sich erst im Halbfinale dem ambitionierten Oberligisten BTB Aachen geschlagen geben, der den Cup später gewann.

Auch in der Liga brauchten die Stolberger keine Anlaufzeit, was umso beachtlicher war, da sich durch die verletzungsbedingten Ausfälle von Florian Sauer und Tim Heister und den beruflichen Weggang von Alexander Struth zu Beginn nur neun Feldspieler im SV-Kader befanden. „Die Mannschaft ist unheimlich zusammengerückt und hat sich im Laufe der Saison sensationell weiterentwickelt“, berichtet Schellenbach.

Mit zwölf Siegen in Serie waren die Weichen für den Aufstieg in die Verbandsliga früh gestellt, erst am letzten Hinrundenspieltag, beim 24:24 in Niederpleis, gaben die Stolberger den ersten Zähler ab. Bis heute sind nur zwei weitere Minuspunkte auf das SV-Konto gewandert, und da der Vorsprung auf Platz drei elf Punkte beträgt, kann das Schellenbach-Team die letzten fünf Spiele entspannt angehen.

Als Schlüsselspieler erwies sich Max Schlotterhose-Peters. Mit 102 Treffern ist der Kreisläufer nicht nur der torgefährlichste Akteur, „er holt auch Siebenmeter raus und hält die Abwehr zusammen“, schwärmt Schellenbach von seinem „Turm in der Schlacht.“ Die Variabilität im Angriff war ohnehin der große Pluspunkt der Stolberger, da auch die anderen fünf Stammspieler sich als äußerst treffsicher erwiesen und mittlerweile an der 100-Tore-Marke kratzen. Ein weiterer treffsicherer Außenspieler kehrt zudem in der kommenden Saison zurück: Sebastian Wolf kommt aus Übach-Palenberg. Was die Stolberger in der neuen Umgebung erwartet, weiß Schellenbach genau: „Spielerisch können wir mithalten, aber körperlich müssen wir noch zulegen.“