Aachen - Kreisliga-Fußballer sorgt mit Fairplay-Aktion für Aufsehen

Fußball Aachen. Seine Bilanz spricht Bände: 14 Treffer und fünf Vorlagen in 13 Spielen. Yanik Wiese ist aktuell der Torgarant bei seinem Fußballklub SV Falke Bergrath. Doch zuletzt stand der 20-Jährige nicht nur wegen seiner sportlichen Leistung in der Kreisliga C im Mittelpunkt. Vielmehr sorgte eine beachtliche Fairplay-Aktion für Aufsehen.

Im Eschweiler Derby seiner Falken bei der zweiten Mannschaft von Berger Preuß wurde der „Zehner“ im Strafraum angespielt. Nach einem vermeintlichen Foulspiel entschied der Schiedsrichter, ein Bergrather Betreuer, sofort auf Strafstoß. Die Emotionen auf Seiten der Heimelf kochten hoch, denn so eindeutig war die Sachlage offenbar nicht.

Doch der vermeintlich Gefoulte zögerte nicht lange und signalisierte dem Referee, dass der Verteidiger den Ball gespielt habe. Die Lage beruhigte sich umgehend, und das Spiel wurde mit einem Eckball fortgesetzt. „Der Schiedsrichter stand etwa 15 Meter entfernt vom Geschehen. Ich bin sofort zu ihm gegangen und habe ihm gesagt, dass es kein Foulspiel war“, erinnert sich Wiese, der sich im Anschluss nicht nur das Lob des Gegners einheimste.

Auch von seinen Mitspielern erfuhr er viel Anerkennung für sein Handeln. „Alle kamen zu mir und haben mir auf die Schulter geklopft“, sagt Wiese. Der Teammanager der Heimmannschaft machte die vorbildliche Aktion nach dem Spiel im Sozialen Netzwerk Facebook publik.

Meldung verbreitet sich im Netz

So schrieb Michael Beckers: „Ein sehr angenehmes Zeichen von Fairplay und Respekt für den Sport, der in der heutigen Zeit leider sehr leidet. Stark Yanik! Als Verlierer muss man so etwas auch erwähnen.“ Und prompt verbreitete sich die Meldung rasend schnell im Internet. „Ich habe das Ganze dann auch dem Fußballkreis Aachen gemeldet, denn dafür sollte man ihn in irgendeiner Form auszeichnen“, berichtet Beckers.

Seine vorbildliche Aktion blieb übrigens ohne negative Folgen für sein Team, denn die Falken behielten mit 5:2 die Oberhand. Bemerkenswert dabei: Wiese belohnte sich selbst und steuerte drei Treffer zum Erfolg bei. „Das hat mich sehr gefreut für ihn. Yanik ist ein guter Typ und ein fairer Sportsmann“, sagt Trainer Daniel Hoven über seinen Schützling.

Und auch Geschäftsführer Günther Kotowski pflichtet ihm bei: „Natürlich will Yanik Tore schießen, aber er ist ein ehrlicher Typ. Mit der Aktion hat er auch unseren Verein in einem guten Licht erscheinen lassen.“