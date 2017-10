Volleyball-Bundesliga: Aachen tritt in Schwerin an Aachen. Am Mittwochabend hatte Saskia van Hintum einen „Fernsehabend“ als Pflichttermin: In der Volleyball-Bundesliga trafen der Schweriner SC und der SC Potsdam aufeinander. Der amtierende Deutsche Meister ist der kommenden Gegner der „Ladies in Black“ Aachen am Samstag, gegen den SCP müssen die Aachener Spielerinnen dann eine Woche später antreten.