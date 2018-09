Zwischen Abitur und Leistungssport

Bo Kanda Lita Baehre wurde am 29. April 1999 in Düsseldorf geboren. Mittlerweile lebt der Stabhochspringer meist in Leverkusen – weil er für die Leichtathletikabteilung von Bayer 04 startet und dort zur Schule geht. Im nächsten Frühjahr will Lita Baehre sein Abitur machen. Der 19-Jährige wurde 2017 und 2018 Deutscher Meister im Stabhochsprung, zudem holte er jeweils Silber bei der Jugendeuropameisterschaft 2016 und der Junioren-EM 2017. Seine persönliche Bestleistung liegt derzeit bei 5,61 Metern. (luk)

Livestream: Das Domspringen im Internet verfolgen



Die Stabhochsprung-Elite trifft sich zum 14. Mal in Aachen, und Sie können live dabei sein. Wir übertragen das Domspringen im Internet auf www.az-web.de und www.an-online.de und auf unseren Facebook-Seiten. Pünktlich ab 18.30 Uhr melden wir uns vom Katschhof und zeigen das Event in voller Länge. So verpassen Sie keinen Sprung von Weltmeister und Titelverteidiger Sam Kendricks, seinen Herausforderern Shawn Barber, Piotr Lisek und Paweł Wojciechowski sowie den weiteren Springern. (bph)