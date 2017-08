Hat Alemannias U17 ihre erste Lektion bereits gelernt?

Aachen. Der erste Auftritt war ernüchternd, auch wenn Udo Lipka weiß, dass das Top-Team des 1. FC Köln nicht unbedingt der Maßstab für seine junge Mannschaft ist. Zum Auftakt der Fußball-Bundesliga hatte die U 17 von Alemannia Aachen Lehrgeld zahlen müssen und am Samstag in Köln eine 0:4-Niederlage kassiert. Viel Zeit, die Wunden zu lecken, bleibt nicht, bereits am Mittwoch geht es in der Englischen Woche weiter.

Mit Borussia Mönchengladbach kommt der nächste Hochkaräter. Das Spiel auf dem Sportplatz Schützheide in Breinig – in dieser Saison Heimspielstätte der Aachener – wird um 18 Uhr angepfiffen.

Dass es am Mittwochabend nicht leichter für die Schwarz-Gelben wird, unterstreicht ein Blick auf die Ergebnisse des ersten Spieltags. Mit 6:0 fertigten die Gladbacher den Hombrucher SV ab und geben damit als Spitzenreiter ihre Visitenkarte ab. „Wie Köln ist auch Gladbach in den vergangenen Jahren stets auf den Rängen eins bis sechs zu finden“, weiß Lipka, was seine Jungs erwartet. Die bereitete der Coach am Montag auch mit einem Videostudium vor. Am Dienstagabend ging es dann zur letzten Trainingseinheit nach Breinig auf den Naturrasen.

Wichtig für die Partie am Mittwoch: Der Aufsteiger darf nicht wieder so viel Respekt zeigen wie noch in Köln. Vor allem in der ersten Hälfte traten die Aachener nervös und zu ehrfürchtig auf, kassierten nach individuellen Fehlern drei Treffer. Nach der Pause spielten sie mutiger und erarbeiteten sich eine Reihe von Torchancen.

Dem 0:4 war erneut ein individueller Fehler vorangegangen. „Köln war unglaublich stark, wird ganz sicher oben mitspielen. Stabilität, Spielsystem, Umschaltspiel – das war eine coole Vorstellung“, sagt Lipka, der aber auch bei seinem Team positive Ansatzpunkte fand: „Nach der Pause haben wir uns gut verkauft. Das war ein Lehrspiel für uns.“

Am Mittwoch ab 18 Uhr können seine Jungs zeigen, ob sie die erste Lektion bereits gelernt haben.