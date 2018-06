Aachen - Félix Geldner: Mit Vollgas zur Lacrosse-WM nach Israel

Lacrosse Aachen. Es sind intensive Wochen für Félix Geldner. Der Aachener Lacrossespieler hat kaum Zeit zum Durchatmen. Ein Höhepunkt jagt den nächsten. „Das ist schon ein krasses Jahr“, sagt der 26-Jährige mit einem Lächeln. Doch die Krönung steht noch bevor, denn im Juli vertritt der BWL-Student die deutschen Farben bei der Lacrosse-Weltmeisterschaft im israelischen Netanya.

Aachen holt einen Sieg bei den Play-offs Das Lacrosse-Team des VfL 05 Aachen hat bei den Play-offs um die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft im ersten Spiel gegen Schwarz-Weiss Köln eine 4:15-Niederlage kassiert. Im zweiten Duell setzten sich die Aachener mit 9:7 gegen Gastgeber Berliner HC durch. Im entscheidenden Spiel gegen ABV Stuttgart unterlag man 4:12. Somit qualifizierte sich Aachen nicht für die Endrunde in Dortmund am 23./24. Juni.

„Dort will ich zeigen, was ich kann“, verdeutlicht Geldner, der einen wahren Hindernislauf bis zur endgültigen Nominierung für den 27er-Kader der deutschen Nationalmannschaft zurückgelegt hat.

Im Frühjahr 2017 meldete Geldner für die sogenannten Open-Try-Outs in Berlin. Dort selektierten die Nationaltrainer aus einem Pool von etwa 200 Lacrossespielern die besten 50 für den erweiterten Kreis der Nationalmannschaft. „Unsere Auswahltrainer sind keine Vollzeittrainer und können daher nicht quer durchs Land reisen, um Spieler zu beobachten“, erläutert Geldner, warum der erste Sichtungslehrgang jedem Akteur offensteht. Der Aachener wusste zu überzeugen und wurde gemeinsam mit weiteren 49 Lacrossern für die zweite Runde nominiert.

Von April 2017 bis Anfang diesen Jahres versammelte sich die erweiterte deutsche Auswahl einmal im Monat in Kassel, ehe Ende Januar 2018 der Kader auf 35 Spieler reduziert wurde. Geldner setzte sich erneut durch und wurde im März in den endgültigen WM-Kader berufen. „Alle 27 reisen mit, aber es werden nicht alle spielen können“, weiß Geldner und ergänzt: „Für jedes WM-Match dürfen nur 23 Spieler gemeldet werden.“ Nach den drei Vorbereitungsspielen gegen Japan, Australien und Neuseeland wird feststehen, wer das Turnier (12. bis 21. Juli) vom Rand verfolgen muss.

Ein hartes Brot für die vier sogenannten „Alternates“, denn alle Nationalspieler müssen die Israel-Reise aus eigener Tasche finanzieren. „Einige haben Fundraising-Aktionen gestartet oder Verträge mit Ausrüstern geschlossen“, sagt Geldner, der von seinen Eltern finanziell unterstützt wird. „Ich würde das nicht machen, wenn ich nicht so für den Sport brennen würde“, verdeutlicht der gebürtige Krefelder, warum er mehr als 3500 Euro investiert, um dabei zu sein.

Seine Leidenschaft für Lacrosse entdeckte der 26-Jährige vor gut vier Jahren. Über den Hochschulsport der RWTH wurde der Kontakt zum Aachener Verein geknüpft. „Ein Kumpel, der in Würzburg mit dem Lacrosse spielen begonnen hatte meinte, dass das auch was für mich sein könnte“, erinnert sich der Nationalspieler, der zuvor im Fechtsport aktiv war. „Ich habe lange gesucht, was ich machen könnte. Es sollte aber eine körperbetonte Sportart sein“, betont Geldner.

Gerade als Mittelfeldspieler beim Lacrosse, der den Face-Off durchführt, kommt er nun voll auf seine Kosten. „Der Face-Off ist vergleichbar mit dem Bully beim Eishockey. In Deutschland gibt es nicht so viele Spieler, die das machen“, erläutert Geldner, der aktuell drei Trainingseinheiten mit seinen Kameraden vom VfB 08 Aachen pro Woche absolviert. „Wir haben hier ein tolles Team. Wir sind wie eine große Familie“, sagt Geldner, der mit seinem Team die Saison in der 1. Bundesliga West auf dem zweiten Platz beendete und sich somit für die Play-offs um die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft qualifizierte, die am vergangenen Wochenende in Berlin über die Bühne gingen.

Aktuell richtet der Ausnahmespieler den Fokus wieder auf die WM, bei der er mit dem deutschen Team in der Vorrunde auf Frankreich und Südkorea trifft. „Die Gruppenphase müssen wir überstehen, und am Ende wollen wir unter den Top 8 landen“, steckt er sich hohe Ziele. Die Europameisterschaft beendeten die Deutschen zuletzt auf Platz fünf, bei der vergangenen WM reichte es zu Rang zehn.

Geldner erwartet Begegnungen auf höchstem internationalen Niveau und träumt davon, auch gegen seine Idole aus den USA und Kanada spielen zu dürfen. „Mit Paul Rabil, Rob Pannell oder Greg Gurenlian auf dem Platz zu stehen, da sind viele von uns heiß drauf“, weiß Geldner.

In Kanada und den USA hat Lacrosse einen hohen Stellenwert. In Deutschland fristet es dagegen ein Randsportdasein. „Das Interesse steigt aber auch in Deutschland. Viele Vereine leisten gute Jugendarbeit und haben eine starke Basis geschaffen“, berichtet Geldner, der zudem festgestellt hat, dass auch die Generation 40 plus immer mehr Gefallen an der Sportart findet.

„Bei uns in Aachen spielen bislang überwiegend Studenten. Wir suchen jemanden, der über einen längeren Zeitraum die Jugend aufbaut“, sagt Geldner, der mit seinem unermüdlichen Einsatz ein großes Ziel verfolgt: „Ich will den Sport populärer machen.“

Infos zum Aachener Verein unter: http://laix.de/