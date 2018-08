Aachen - Fällt am Freitag eine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen?

Tennis Aachen. Wenn Marc Zander am Freitag die Anlage am Luxemburger Ring betritt, ist der Akku seines Handys vollgeladen. Natürlich wird der Teamchef des Tennis-Zweitligisten Blau-Weiss Aachen den Auftritt seines Teams gegen Rot-Weiss Berlin (13 Uhr) genau verfolgen; es ist der letzte in dieser Saison vor heimischem Publikum.

In den Pausen wird Zander aber auch immer wieder den Liveticker der Tennis Point Bundesliga öffnen und prüfen, wie es zwischen TuS Sennelager und dem Bremer TC steht.

„Wir müssen unsere Hausaufgaben erledigen und auf Schützenhilfe hoffen“, umschreibt der Teamchef die Ausgangslage im Aufstiegsrennen zwei Spieltage vor dem Ende der Saison.

Molleker vor Einsatz in Aachen

Dass die Aachener über die Matchpunkte noch an Spitzenreiter Sennelager vorbeiziehen, hält Zander für unwahrscheinlich. „Dafür ist der Rückstand zu groß.“ Mit einem deutlichen Sieg rechnet der Teamchef am Freitag ohnehin nicht. „Berlin wird wohl mit einer richtig starken Truppe anreisen, da es noch nicht gerettet ist.“

Neben dem an eins gesetzten Russen Alexey Vatutin könnte auch die erst 17-jährige deutsche Nachwuchshoffnung Rudolf Molleker in Aachen zum Einsatz kommen, da beide beim Challenger-Turnier in Pullach ausgeschieden sind und nächste Woche in Meerbusch aufschlagen werden. „Da würde es sich ja quasi für beide anbieten, auch hier bei uns zu spielen“, sagt Zander.

Zum blau-weissen Aufgebot werden aller Voraussicht nach wieder die Akteure gehören, die vergangenen Sonntag den TC Iserlohn deutlich besiegten (8:1). Verstärkt wird das Team vom belgischen Tennistalent Zizou Bergs, das in dieser Saison noch ungeschlagen ist und wieder zur Verfügung steht. Ohne Niederlage ist auch Aachens Urgestein Marc Merry, der 42-Jährige ging im Doppel zwei Mal als Sieger vom Platz.

„Das werden garantiert sehr interessante Spiele für die Zuschauer“, ist Zander überzeugt.