Würselen - EWV-Cup: HC Weiden will bei der Titelvergabe ein Wort mitreden

Handball Würselen. Die zwölfte Auflage des EWV-Cups war schon beschlossene Sache, da war der Sieger der elften noch gar nicht ausgezeichnet. Als die Siegerehrung für BTB Aachen anstand, verkündete EWV-Marketingleiter Andreas Ihrig, dass es 2018 eine Fortsetzung geben wird. Dass es allerdings einen neuen Ausrichter geben würde, das hätte wohl niemand in der voll besetzten Broichweidener Sporthalle erwartet.

Aus TV Weiden und Westwacht Weiden ist der HC Weiden geworden, und so gesehen ist es eine Premiere für den neugegründeten Handballklub, wenn das hochkarätig besetzte Turnier am 25. und 26. August in die nächste Runde geht. Der Hauptorganisator ist aber noch derselbe, und so sagt René Matt: „Es ändert sich nicht viel.“ Neu ist, dass es kein Qualifikationsturnier mehr geben wird, weil „wir auch ohne Vorrunde ein starkes Teilnehmerfeld auf die Beine stellen konnten.“ Der Freitag vor dem Turnier steht dennoch im Zeichen des Handballs, da die Nordrheinliga-Frauen des HC Weiden ein Testspiel gegen die Drittliga-Frauen des TSV Bonn rrh. absolvieren.

Am Samstag und Sonntag sind dann die Männer des HC Weiden gefordert. Der Gastgeber trifft in Gruppe zwei auf Titelverteidiger BTB Aachen und dessen „Zweite“ (Verbandsliga) sowie auf die Aufsteiger Stolberger SV (Verbandsliga) und GFC Düren (Landesliga). „BTB geht als künftiger Nordrheinligist natürlich als Favorit in das Turnier“, sagt Matt. „Wir würden bei der Titelvergabe aber auch gerne ein Wort mitreden“, erklärt der Organisator, der seine Neutralität für einen kurzen Moment hinten anstellt.

Als Geheimfavorit stuft Matt den einzigen internationalen Vertreter ein: Die KTSV Eupen, die in der 2. Division Belgiens spielt, bekommt es in Gruppe eins mit Verbandsliga-Meister Birkesdorfer TV und den ambitionierten Verbandsligisten HC Weiden II, SR Aachen und HSG Merkstein zu tun. Der VfL Bardenberg fehlt in diesem Jahr auf der Teilnehmerliste, da der Verbandsligist ein Trainingslager am letzten August-Wochenende absolviert.

„Vieles ist möglich“

Chancenlos sieht Matt keinen Vertreter. „Stolberg hat im vergangenen Jahr gezeigt, dass vieles möglich ist“, sagt der Organisator. Der damalige Landesligist hatte sich als klassentiefstes Team bis ins Halbfinale gespielt. Unabhängig davon, wie es diesmal für Stolberg läuft, steht für SV-Vorsitzenden Ekkehard Meurers fest, „dass der EWV-Cup eine ideale Standortbestimmung ist“.

Die Gruppen im Überblick:

Gruppe 1: KTSV Eupen, Birkesdorfer TV, HSG Merkstein, HC Weiden II, SR Aachen

Gruppe 2: BTB Aachen, HC Weiden, Stolberger SV, BTB Aachen II, GFC Düren