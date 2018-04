Erkelenz - Erkelenzer wollen ein Rennteam zum Anfassen sein

Motorsport Erkelenz. Motorsport zum Anfassen? „Ja, wir haben neben unserer Box ein Gasse eingerichtet, von der aus die Fans durch eine Glasscheibe alle Arbeiten am Porsche aus der Nähe sehen können.“ Dirk Mansfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer von „Ring Police“ in Erkelenz, verspricht den Motorsport-Fans, ganz nahe dran zu sein, wenn das neu gegründete Team unter dem Namen „IronForce“ beim ADAC GT Masters antritt.

An diesem Wochenende feiert es Premiere beim Saisonauftakt in Oschersleben – der wie alle 14 Rennen auf Sport1 übertragen wird.

Das neu gegründete Erkelenzer Team geht mit einem Porsche 911 GT3R ins Rennen, 500 PS stark. Fahren werden den Boliden Jan-Erik Slooten, Mansfelds Geschäftspartner von „Ring Police“, sowie Lucas Luhr. Slooten (34, Jülich) hat bereits einige 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring bestritten, Luhr (39, Ermantingen) ist mehrfacher Champion in der American Le Mans Series, hat zwei Mal das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring gewonnen, war FIA-GT1-Weltmeister und hat als Porsche-Werksfahrer Erfahrung mit dem Fahrzeug gesammelt.

Das Gesicht des neuen Teams „IronForce Racing“ ist TV- und Internet-Star Jean-Pierre „JP“ Kraemer, durch die seit 2009 ausgestrahlte Doku-Soap „Die PS-Profis – Mehr Power aus dem Pott“ inzwischen einem breiteren Publikum bekannt. Kraemer betreibt mit JP Performance den erfolgreichsten deutschsprachigen Youtube-Kanal im Automobilsektor.

Er wird nicht selbst fahren, aber bei den Rennen vor Ort sein. Gemeinsam will man den Motorsport wieder populärer und für die Fans vor allem erlebbarer machen. „Und wir ziehen über JP viele Fans an“, weiß Mansfeld, der schlicht auf die Zahlen verweist. Im November lag der Youtube-Channel des Teams „Ring Police“ noch bei 852 Abonnenten, jetzt verfolgen über 110.000 Interessierte die Videos, die zwei Mal wöchentlich hochgeladen werden. Dazu passt auch das im Öcher Slang verballhornte Motto der Debütsaison „Make Motorschpocht great again“. „Wir wollen echte Emotionen, man muss den Fans unserer Meinung nach etwas bieten, wir wollen einfach nahbar sein“, verspricht Mansfeld quasi Motorsport zum Anfassen.

Gegründet wurde „Ring Police“ in Aachen. Slooten, ein früherer Profirennfahrer, der unter anderem im Porsche-Carrera- oder im Lupo-Cup unterwegs war, und Mansfeld, der in Aachen eine Werbeagentur betreibt und aus dem Marketingsektor kommt, fanden 2013 zusammen. „Jan-Erik ist ein Porsche-Enthusiast, ich bin darüber aber auch zum Fan geworden. Vorher war ich eher Anwender“, sagt Mansfeld lachend. Das Team nahm unter dem Namen „Ring Police“ – die Aufmachung der Wagen in schwarz-weiß erinnern an amerikanische Polizeiautos – am Porsche-Sports-Cup, einem klassischen Zwei-Stunden-Rennen, teil.

2015 siedelte das Team in eine große Halle im Erkelenzer Gewerbegebiet und hat seither drei Standbeine: eine „markenoffene“ Werkstatt, der Handel mit exklusiven Fahrzeugen, vor allem Porsche-Oldtimern, und eben das Rennteam. Mit zwei Autos will das Team weiter im Porsche-Cup fahren, mit einem dritten Wagen – jeweils unter anderem mit Slooten am Steuer – soll nun der Sprung vom Amateur- in den Profibereich geschafft werden.

Ebenfalls in Oschersleben fanden Ende März die Testläufe zum ADAC GT Masters statt, nachdem man zuvor einige Testfahrten in Südeuropa absolviert hatte. „Wir waren damit sehr zufrieden, der Wagen ist konkurrenzfähig. Wir erhoffen uns in der Premierensaison einen Platz im Mittelfeld auch wenn es ein extrem starkes Starterfeld ist“, sagt der Geschäftsführer.

35 Autos sind gemeldet, darunter drei Porsche „Das ist das Interessante an dieser Rennserie: neben Porsche gehen auch Rennautos der Marken Audi, BMW, Corvette, Ferrari, Honda, Lamborghini und Mercedes an den Start“, erläutert Mansfeld, der das – komplett durch Sponsoren abgesicherte – Saisonbudget mit „im hohen sechsstelligen Bereich“ beziffert.

Der Aufwand ist groß, ein zehnköpfiges Team, darunter die beiden Fahrer, ein Ingenieur, eine Dateningenieurin und vier Mechaniker, werden bei den Rennen den Sportwagen betreuen, der in weiß-schwarz mit Farbakzenten gehalten ist und nicht zu übersehen sein wird.