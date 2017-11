Ein kleiner Hauch von Pferd und Sinfonie in der Albert-Vahle-Halle

Dressur Aachen. Beim „Aachen Dressage Youngstars“, einem Turnier für Nachwuchs-Dressurreiter an diesem Wochenende, steht nicht nur großartiger Sport an: Bei der „Aachen Youngstars Late Night“ wird ein Hauch von „Pferd und Sinfonie“ durch die Albert-Vahle-Halle auf dem CHIO Aachen-Gelände wehen.

So werden am Samstagabend Tänzerinnen der Tanzwerkstatt Carla Brettschneider gemeinsam mit vier Reiterinnen Teil der spektakulären „Late Night“ sein, einem kurzweiligen Showabend rund um die Dressur. Dass dieser Sport auch witzig sein kann, beweist Tristan Tucker.

Der Australier wird nicht nur einen Kurzlehrgang abhalten, sondern auch sein Alter Ego „Brett Kidding“ in die Bahn schicken. „Das wird ein großer Spaß“, verspricht Stefanie Peters, Aufsichtsratsmitglied des Aachen-Laurensberger Rennvereins. Auch die Dressur-Bundestrainerin Monica Theodorescu wird zur „Late Night“ erwartet – gemeinsam mit den Nachwuchsreiterinnen Jill de Ridder und Julia Hamm wird sie Dressurlektionen erläutern.

Die „Aachen Youngstars Late Night“ beginnt am Samstag, 25. November, um 20 Uhr in der Albert-Vahle-Halle auf dem CHIO Aachen-Gelände. Der Eintritt ist frei, Parkplätze stehen in ausreichender Zahl zur Verfügung.