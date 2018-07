Aachen - Dilla und der Traum vom Sechs-Meter-Sprung beim Aachener Domspringen

Aachen.

Karsten Dilla legt die Latte hoch und sagt mit einem Augenzwinkern: „Wenn ich es so planen könnte, würde ich gerne hier in Aachen zum ersten Mal die sechs Meter überspringen.“ Frühzeitig hat der 28-jährige Stabhochspringer den Organisatoren seine Zusage für das 14. NetAachen-Domspringen gegeben, das am 5. September auf dem Katschhof über die Bühne geht.