Düren - Die Rückrunde, in der sie noch Konkurrenten sind

Fussball Düren. Bernd Lennartz schaut plötzlich unschuldig mit großen Augen und hochgezogenen Schultern und sagt auf die Tabelle angesprochen: „Wie viele Punkte wir haben? Keine Ahnung, wirklich. Ich weiß auch nicht, wie groß der Abstand nach hinten ist.“

Die Karrieren der

beiden Trainerkollegen Bernd Lennartz ist im dritten Jahr Chefcoach beim FC Düren-Niederau. Davor war er unter anderem sechs Jahre in der Mittelrheinliga für Viktoria Arnoldsweiler verantwortlich. Den GFC Düren 09 – ein Vorgängerverein der SG GFC Düren 99 – trainierte er in der Oberliga. Sandro Bergs ist im ersten Jahr alleiniger Trainer des GFC Düren 99, zuvor bildete er ein Duo mit Thomas Kalscheuer. Mehr zum Thema

Es ist der vergangene Sonntag, kurz nach dem zähen 1:0-Sieg über die abstiegsbedrohte Germania Erftstadt-Lechenich. Der Coach des FC Düren-Niederau reagiert mit jener erfolgsorientierten professionellen Art im Fußball, wie sie zu einem erfahrenen Trainer wie Bernd Lennartz, 54, eben passt. Sie wirkt fast schon zu professionell, selbst für einen Landesliga-Spitzenreiter. Lennartz schiebt auch noch diesen einen Satz hinterher: „Nach dem Spiel gucke ich Bundesliga und schaue nicht auf FuPa. Wie die anderen gespielt haben, lese ich montags in der Zeitung.“

Pause für 1. FC Düren genutzt

Lennartz wird am Montag gelesen haben, dass die SG GFC Düren 99 1:1-Unentschieden gegen die Spvgg Frechen 20 gespielt hat. Der Abstand auf den zweitplatzierten Lokalrivalen beträgt nun fünf Punkte. Genauso groß ist er theoretisch auf Frechen, das als Dritter bislang zwei Spiele weniger bestritten hat. An jenem Montag scheint dieses Ergebnis von außen betrachtet gewichtiger als noch vor einigen Wochen. Denn seit fix ist, dass auch der GFC 99 Teil des Projektes Profifußball beim 1. FC Düren ist, ist einer der Vereine quasi zum Aufstieg in die Mittelrheinliga verdammt. Wer die Akribie des 1. FCD um Landrat Wolfgang Spelthahn auch nicht-öffentlich mitbekommt, der weiß, dass ein weiteres Jahr Landesliga ungern gesehen wird.

Lennartz macht das nichts aus, sagt er zumindest. „An der Situation hat sich für uns Nullkommanull geändert. Jeder Verein guckt auf sich, denn es ist ja nicht automatisch so, dass der andere gewinnt.“

Die Winterpause hat viel Energie für den 1. FC Düren gekostet, das gesteht Lennartz ein. Schließlich steht schon jetzt die gesamte Kaderplanung für die anstehende Spielzeit: 22 bis 24 Spieler werden zur neuen Ersten zählen, externe Neuzugänge eingerechnet, Namen bleiben noch geheim. Die Reserve soll in der Landesliga antreten. „Seit der offiziellen Pressekonferenz am vergangenen Mittwoch habe ich diesen zusätzlichen Aufwand erst einmal nicht mehr, jetzt zählt nur die Rückrunde“, betont Lennartz.

In der sportlichen Vorbereitung hätten die Gedankenspiele mit dem künftigen Dürener Fußballaushängeschild keine Unruhe erzeugt – entgegen mancher Sorgen aus dem Umfeld. „In der Leistungskurve unserer Mannschaft gab es keinen Knick. Selbst die Spieler, die kommende Saison nicht für die Erste vorgesehen sind, lassen im Training nichts an Intensität vermissen.“

Der Sieg gegen Erftstadt-Lechenich war im neuen Jahr der dritte Sieg im dritten Spiel für Niederau. Die Mannschaft hat den Gast in Sachen Ballbesitz über die gesamten 90 Minuten kontrolliert. Doch Lennartz vermisst noch den Spielfluss aus dem Vorjahr, das ausgerechnet mit einem 3:2-Sieg gegen GFC 99 zu Ende gegangen ist. „Passgenauigkeit und Laufwege sind noch etwas Stückwerk, daran werden wir weiter arbeiten“, kündigt der Trainer an, um abgesehen vom GFC 99 auch Hertha Walheim und Frechen auf Abstand zu halten. „Auch die drei wollen alle Erster werden“, betont Lennartz.

„Worüber redet man in 15 Jahren?“

Die Meinung teilt Sandro Bergs. Er ist Trainer des GFC 99 – und mit 28 Jahren der jüngste Coach in der Landesliga 2. Ganz gleich, wie sein Team abschneiden wird: Steigt Niederau auf, tut’s auch Bergs. Er wird beim 1. FC Düren an der Seite von Bernd Lennartz stehen, das ist jetzt offiziell. Für ihn persönlich war seine eigene Personalie in den vergangenen Wochen „eine Randnotiz“, wie er sagt. Die aktuelle Rückrunde interessiert ihn da mehr. Bis die Fusion der Fußballabteilung vor rund zwei Wochen amtlich wurde, habe er eine leichte Unruhe in der Mannschaft gespürt. „Ich hatte bis zum zweiten Testspiel in der Winterpause nicht das beste Gefühl für die Rückrunde“, sagt Bergs ehrlich, „aber seitdem wir wieder im Pflichtspielmodus sind, haben wir das gleiche Ziel.“

Der junge Coach weiß auch, dass die Situation nicht für alle die glücklichste war und ist. Die Sicht mancher Spieler kann er verstehen. Aber Bergs denkt pragmatisch, blickt 15 Jahre voraus: „Worüber redet man dann, wenn man über seine Fußballerzeit spricht? Von einem zweiten oder dritten Platz in der Landesliga oder einem Aufstieg in die Mittelrheinliga?“ Das gebe er seinen Spielern immer mit, betont er. Und der Aufstiegsdruck? „Wenn man von einer anderen Situation sprechen will, hat sich der Druck quasi halbiert – aber wir haben selbst das Ziel.“

Zu Beginn der Saison hat Bergs mit seinem Team daran keinen Zweifel gelassen: neun Spiele, neun Siege. Danach folgten drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Bergs‘ Zukunft beim ambitionierten GFC 99 wurde infrage gestellt, zumindest dem Vernehmen nach. Der Trainer selbst sieht das gelassen: „Hätten sich die Ergebnisse über die Hinrunde verteilt, wäre das unproblematischer gewesen“, findet er. „Manchmal ist der Trend dein Friend, manchmal ist er es nicht.“

Rund um seine Zukunft als Trainer stellt Bergs klar, dass er die Entscheidung für eine Zusammenarbeit mit Bernd Lennartz nur in Kombination mit dem neugegründeten Verein gefasst hat. „Ich wäre nicht nach Niederau gewechselt. Bernd Lennartz spielt für mich eine wichtige Rolle in dem Projekt 1. FC Düren.“ Man mag den Wechsel vom Chefcoach eines erfolgreichen Landesligisten zum Assistenten bei einem potenziellen Mittelrheinligisten als Rückschritt bezeichnen, Bergs sieht auch das pragmatisch: „Entweder macht man Fehler selbst und lernt daraus, oder man schaut sich direkt bei einem erfahrenen Trainer an, wie man es richtig macht.“ Und er ergänzt: „Wir werden voneinander profitieren, wir werden uns befruchten.“

Abseits jeder Zukunftsmusik: Beide Trainer werden schon den 3. Juni fest im Blick haben. Als hätten die Staffelleiter die Paarung mit der Glaskugel in der Hand angesetzt, treffen der GFC 99 und Niederau am 29. und vorletzten Spieltag aufeinander. „Das ist eine außergewöhnliche Situation“, findet Bernd Lennartz, „denn Lokalduelle sind in der Regel am Anfang der Saison.“ Und sein künftiger Kollege im Trainerstab, Sandro Bergs, hofft für dieses Spiel auf eine „Supersache für den gesamten Kreis Düren“ – wenn eine der Mannschaften den Aufstieg zu diesem Zeitpunkt bereits sicher hat. Für Lennartz hätte das den Vorteil, dass er am nächsten Tag nicht zwingend die Zeitung aufschlagen müsste.