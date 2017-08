Die nächste Lehrstunde für Alemannias U17

Samstag geht es schon in Düsseldorf weiter

Und schon am Samstag geht es weiter: Um 11 Uhr muss die U 17 von Alemannia Aachen bei Fortuna Düsseldorf antreten. Die Fortuna hatte am Mittwoch beim wie Aachen noch punktlosen Hombrucher SV mit 2:1 gewonnen. Am ersten Spieltag hatten sich die Fortunen zum Auftakt 1:1 von Viktoria Köln getrennt. Nach zwei Spieltagen belegen die Gastgeber den fünften Tabellenplatz.

„Ich hoffe, dass wir uns mit Düsseldorf auf Augenhöhe wiedertreffen“, sagt Aachens Coach Udo Lipka und blickt dabei auf ein Testspiel zurück. Beide Teams waren zu dem Zeitpunkt der Vorbereitung nicht vollständig gewesen und trennten sich damals mit 2:2. (rau)