Aachen - Die „kleinen Bandits“ übertreffen die Erwartungen

Handball Aachen. Ein schöneres Abschiedsgeschenk hätten die Spieler von BTB Aachen II ihrem scheidenden Trainer nicht machen können. Hinter dem Stolberger SV sicherten sich die „kleinen Bandits“ den Aufstieg in die Handball-Verbandsliga, und Edgard Brülls stellte stolz fest: „Die Erwartungen waren vor Saisonbeginn sehr hoch – und wir haben sie noch übertroffen.“

Es war lange ein gut gehütetes Geheimnis, dass Brülls den Verein am Ende der Spielzeit verlassen wird. „Wir haben uns gemeinsam entschieden, dass wir es geheim halten, um keine Unruhe in die Mannschaft zu bringen“, berichtet BTB-Abteilungsleiter Ralf Klinkenberg. Die Aufstiegsmission sollte nicht in Gefahr geraten, denn die Aachener hatten schon früh unter Beweis gestellt, dass sie in der Lage sind, den besten Teams der Liga Paroli zu bieten.

Abwehr legt den Grundstein

Den Grundstein für den Erfolg legte, wie schon im Vorjahr, als man den Aufstieg knapp verpasst hatte, die Abwehr: Gerade einmal 570 Gegentreffer kassierte BTB II in 26 Spielen – keine Mannschaft in der Landesliga kann eine bessere Bilanz vorweisen. Schöner Nebeneffekt: „Durch unsere konsequente Arbeit in der Defensive sind wir häufig auch zu schnellen Tempogegenstößen gekommen“, berichtet Brülls, der sich jetzt zurückzieht, da der Aufstieg in trockenen Tüchern ist.

Der Verein wollte frühzeitig Planungssicherheit, Brülls konnte aus privaten Gründen aber lange keine feste Zusage für die neue Spielzeit geben. Die Verantwortlichen haben deshalb entschieden, dass A-Jugend-Trainer Philipp Reinartz in der neuen Saison für BTB II an der Seitenlinie stehen wird.

Bereits in der Vorbereitung stellten die „kleinen Bandits“ unter Beweis, dass sie sich viel vorgenommen hatten. Mehrere Verbandsligisten wurden in Testspielen besiegt, auch beim EWV-Cup setzten sich die Aachener in der Vorrunde durch und qualifizierten sich so für die Hauptrunde.

„Unser großer Trumpf war, dass wir eine ausgeglichene Mannschaft haben mit 14 fast gleichstarken Spielern“, sagt Brülls. Und mit BTB-Keeper Marc Bourceau, der es bei der Wahl des Internetportals mittelrheinhandball.de auf Platz eins der Bestenliste der Landesliga schaffte, hatte der Coach einen starken Rückhalt.

Nur ein kleiner Schönheitsfehler

Wenn man so will, hatte die herausragende Saison der Aachener nur einen kleinen Schönheitsfehler: „Wir haben zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ein Heimspiel verloren.“ Gegen Meister Stolberger SV unterlagen die „kleinen Bandits“ 17:22. Hätten die Aachener diesen Vergleich für sich entschieden, wären sie am Ende sogar als Erstplatzierte in die Verbandsliga marschiert.