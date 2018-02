Herzogenrath - Die Biellmann-Pirouette ist Laura Paffens Markenzeichen

Eiskunstlauf Herzogenrath. Am Anfang ging es um den Storch, den Flieger und den Fechter. Acht Jahre war Laura Paffen jung, als sie aufs Eis ging und die Einsteigerfiguren im Rahmen der Freiläuferprüfung präsentierte. „Ich habe schnell gemerkt, dass es mir Spaß macht, zu springen und Pirouetten zu drehen“, erinnert sie sich.

Eiskunstlaufverein Aachen hofft auf Unterstützung Über Lauras Erfolg bei den Landesmeisterschaften freute sich auch Barbara Thöne. Die erste Vorsitzende des Eiskunstlaufvereins Aachen sagt: „Es ist toll, dass Laura sich so gut entwickelt hat.“ Dass ambitionierte Kinder und Jugendliche von Aachen nach Düsseldorf oder Krefeld abwandern, ist für Thöne „verständlich, weil sie dort mehr Eiszeiten haben“. Das würde sie sich auch in Aachen wünschen, „wir haben aber schon jetzt Eiskosten von 20 000 Euro im Jahr. Und dazu kommen noch die Trainerkosten.“ Die Stadt unterstützt den Verein mit knapp 2000 Euro, „aber das reicht leider bei weitem nicht aus, um die Kosten zu decken“. Deshalb seien auch die Mitgliedsbeiträge im Vergleich zu Vereinen, die städtische Hallen nutzen, deutlich höher. „Wir müssen jeden Cent, den wir ausgeben, wieder reinholen.“ „Wir bemühen uns sehr, die Kinder individuell zu fördern“, sagt Thöne. „Das macht nicht jeder Verein so intensiv.“ Das würde noch besser gelingen, „wenn die Stadt uns noch ein bisschen mehr finanziell unterstützen würde. Das wäre spitze.“

Welchen Stellenwert das Eiskunstlaufen heute im Leben der 14-Jährigen einnimmt, lässt sich schnell erahnen, wenn man einen Blick auf ihren Trainingsplan wirft: Der Mittwoch ist der einzige freie Tag, an allen anderen Wochentagen stehen Klub-, Privat- und Athletiktraining auf dem Programm. Und damit die Bewegungen auf dem Eis besonders anmutig aussehen, kommen noch Ballettstunden hinzu.

Mehr Eiszeit

Früher hat Laura in Aachen trainiert, in der privat betriebenen Eissporthalle am Tivoli. „Irgendwann brauchte ich aber mehr Eiszeit“, berichtet die Kohlscheiderin. Beim Eiskunstlaufverein Aachen fand drei Mal wöchentlich Leistungssport-Training statt, nach ihrem Wechsel 2012 zum Eissport-Verein Krefeld hatte sie die Möglichkeit, jeden Tag an den Elementen ihrer Kür zu arbeiten.

Nicht nur sportlich, auch finanziell machte sich der Umzug bemerkbar, da der Beitrag in Krefeld nur noch einen Bruchteil von dem betrug, was Lauras Eltern zuvor in Aachen für die Mitgliedschaft aufbringen mussten.

„In Städten, in denen ein hochklassiges Eishockeyteam spielt, haben es Eiskunstlaufvereine leichter“, weiß Lauras Vater Kurt Paffen um die Problematik mit nicht-städtischen Hallen. In Krefeld gibt es die Pinguine, in Düsseldorf die Eislauf-Gemeinschaft (DEG) – beide Vereine spielen in der höchsten Deutschen Eishockey-Liga. Und in beiden Städten könnten die Rahmenbedingungen für Eiskunstlauf nicht viel besser sein.

2015 wechselte Laura zum DEG Eiskunstlauf e.V. nach Düsseldorf, seit einem Jahr wird sie von der vierfachen Deutschen Meisterin Sarah Hecken trainiert. Und in diesem Jahr „ist sie über sich hinausgewachsen“, hat Lauras Mutter Ute Paffen beobachtet.

Der Sieg ihrer Tochter bei den NRW-Landesmeisterschaften in der Klasse Pre Novice dokumentiert die Erfolgsgeschichte eindrucksvoll. In Dortmund war sie als Favoritin in den Wettkampf gegangen, einen Status, den sie sich Anfang des Jahres beim traditionell stark besetzten Ina-Bauer-Pokal erarbeitet hat. Auch in Krefeld hatte sie sich den ersten Platz gesichert.

Sarah Paffen, ehemalige Eiskunstläuferin und ausgebildete Trainerin und Preisrichterin, weiß, warum ihre kleine Schwester regelmäßig Bestnoten erhält: „Man sieht ihr gerne beim Laufen zu. Laura hat die Gabe, dass schwierige Sprünge und Drehungen nicht anstrengend aussehen.“ Lauras Markenzeichen ist die Biellmann-Pirouette, „ich kenne niemanden, der sie so dreht wie sie“.

Nicht nur die Töchter sind dem Eiskunstlaufen verfallen, mittlerweile hat der Virus auch die Eltern erfasst, denn auch Ute Paffen steht regelmäßig auf dem Eis. Dabei zählt nicht der Leistungssportgedanke, „das ist reiner Breitensport“. Vater Kurt Paffen bevorzugt den Platz an der Bande, als Gast in den Eissporthallen der Region.

Manchmal reist Familie Paffen sogar bequem mit dem Wohnmobil zu Trainingseinheiten und Wettkämpfen, da sich nicht nur die Zeit auf der Autobahn durch den Abschied vom Eiskunstlaufverein Aachen erhöht hat, sondern auch die Zeit, die Laura im altehrwürdigen Düsseldorfer Eisstadion an der Brehm-straße verbringt, in der früher die DEG ihre Spiele ausgetragen hat.

Bessere Schülerin

Dass bei dem Trainingspensum die Schule leidet, haben die Eltern nicht beobachtet. Im Gegenteil: „Laura ist eine bessere Schülerin geworden“, sagt Ute Paffen. Kein Wunder, Eiskunstlauf stellt nicht nur sehr hohe Anforderungen an Koordination und Beweglichkeit, auch die Konzentration spielt eine entscheidende Rolle; bei einer anspruchsvollen Choreographie entscheiden kleinste Unaufmerksamkeiten über gute Wertungen.

Natürlich ist auch Laura der Erfolg von Aljona Savchenko und Bruno Massot auf dem Olympischen Eis von Pyeongchang nicht entgangen. „Das war sensationell.“ Dass sie selbst eines Tages an so einem sportlichen Großereignis teilnehmen wird, hält sie für nahezu ausgeschlossen. Sie freue sich schon, dass „ich soweit gekommen bin“. Sie sagt aber auch: „Die Konkurrenz wird immer größer.“

Über die Zeit nach ihrer Karriere hat sie sich auch schon Gedanken gemacht: „Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich dem Eiskunstlaufen als Trainerin oder Preisrichterin erhalten bleibe.“ Dann dürfte sie erneut in Kontakt mit Störchen, Fliegern und Fechtern kommen.