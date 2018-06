Aachen - Die Aachen Dressage Days sind ein internationales Schmankerl

Reitsport Aachen. Zwillinge vor: Bei der FEI-Mannschaftsaufgabe der Junioren im Rahmen der Aachen Dressage Days dominierten Johanna und Marlene Sieverding aus Cappeln. Die jungen Damen, die gerade erst ihren 18. Geburtstag gefeiert hatten, ließen der Konkurrenz keine Chance.

Durchsetzen konnte sich Johanna auf Lady Danza, einer Hannoveraner Dimaggio-Tochter, mit 73,737 Prozent. Ihre Schwester stellte den Oldenburger Fürst Romancier-Sohn Fürst Levantino vor, der im Dezember 2017 noch von Isabel Freese im Nürnberger Burg-Pokal-Finale vorgestellt worden war. Als Juniorenpferd macht er sich auch gut: 72,374 Prozent standen für das Paar zu Buche. Tags darauf startete in der Einzelaufgabe nur noch Schwester Marlene, und diesmal trug Fürst Levantino sie zu Siegerehren.

In der Mannschaftsaufgabe der Jungen Reiter durfte sich Ann-Sophie Lückert (Bad Zwischenahn) freuen. Die Dressurreiterin, die auf ein Ticket für die Europameisterschaften der Jungen Reiter spekuliert, erritt auf Fairmont die goldene Siegerschleife.

Lückert hatte auch am Folgetag in der Einzelaufgabe die Nase vorn. Die Kesternicherin Lisa Prummenbaum, die für den Förderkreis Dressur Neuss startet, kam in dieser Prüfung mit Serenissima auf den dritten Platz.

„Ich bin wirklich glücklich, dass wir alles so gut gemeistert haben“, erklärte Organisatorin Renate Dahmen, die nach vier Turniertagen durchatmete. Alle Aktiven, Reiter, Richter und Helfer, waren guter Dinge. Wenn das kein Zeichen dafür ist, dass sich die Aachen Dressage Days etablieren. „Das hängt natürlich auch stark davon ab, ob die Sponsoren uns treu bleiben“, meinte Renate Dahmen vorsichtig. Jedenfalls haben sie und ihr „kleiner Verein mit viel Herzblut“ ein internationales Schmankerl geboten, das auch nationale Dressurprominenz wie Lokalmatadorin Nadine Capellmann oder Anabel Balkenhol zu Starts reizte.

Renate Dahmen freute sich über die Zuschauer, die den Weg ins Dressurstadion gefunden hatten, und über die Reiter aus den eigenen Reihen, die sich der Konkurrenz stellten wie Tochter Jana Kun, die in beiden Intermédiaire-Prüfungen ihren Clement gesattelt hatte und auf die Plätze 9 bzw. 10 ritt. Außerdem bei den Senioren dabei: Christiane Schauerte auf Vanqueur und Gabriele Kiefer mit Watson. Juniorin Maren Grunwald war auf Gräfin Fritzi in beiden Juniorenprüfungen dabei, die Thailänderin und Vereinsmitglied Suphakamol Vuntanadit in den Prüfungen der Jungen Reiter auf Hermes.

„Das war so ein hochkarätiges Starterfeld, ich habe mich gefreut, dass unsere vereinseigenen Reiter hier gut mithalten konnten“, erklärte Renate Dahmen.