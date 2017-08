Der Enkel auf den Spuren des Großvaters

Aachen.

„Ich habe ihm gesagt, fang lieber nicht mit dem Fußballspielen an. Er war so unbegabt am Ball. Ich habe ihm aus Portugal damals Golfschläger mitgebracht, dafür war er mit seinem Bewegungsablauf prädestiniert.“ Die Worte kommen aus berufenem Mund, denn Herbert Wilden ist nicht nur der Großvater von Tanner, er war auch selbst einmal Fußball-Profi.