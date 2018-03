Alsdorf - Der EM-Champion ist gerüstet: Lukas Achterberg kämpft im K-1

Kampfsport Alsdorf. Es ist die nächste große Herausforderung in der noch jungen Boxkarriere von Lukas Achterberg. Der Muay-Thai-Kämpfer aus Alsdorf wird am Samstag im Bochumer Ruhrcongress einen Hauptkampf im Rahmen der sogenannten Big-Game-Veranstaltung absolvieren, die in diesem Jahr zum zweiten mal stattfindet.

Der 21-Jährige wird sich jedoch nicht im Muay Thai messen, sondern einen Mittelgewichtskampf im K-1 bestreiten, das ähnlich dem Thaiboxen ist. Ursprünglich sollte Achterberg gegen den Bochumer Kevin Saszik antreten, doch nun duelliert er sich mit dem Niederländer Rinus Douma. „Das ist ein sehr erfahrener Mann, aber ich bin gut vorbereitet“, sagt Achterberg, der mit seinem Coach Lukas Guz das Training für den Wechsel zum K-1 umgestellt hat. „Das ist schon ein Unterschied, aber ich hatte gute Sparringspartner, und es ist alles sehr gut gelaufen“, berichtet das Aushängeschild des „Tough Gym Alsdorf“ und fügt hinzu: „Ich fühle mich jetzt sogar besser als vor der EM in Paris.“

Laut Achterberg wird die Halle in Bochum mit rund 5000 Zuschauern gefüllt sein. Vor solch einer Kulisse hat auch der Alsdorfer Europa-Champion noch nicht geboxt. „Anfangs wird die Anspannung sicher ein bisschen höher sein, aber das kann ja auch beflügeln“, blickt Achterberg, der seinen ersten Kampf im Oktober 2015 bestritten hat, optimistisch voraus. „Es ist für mich ja auch eine Riesenchance, mich zu präsentieren.“

Achterberg, der zurzeit eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann in Geilenkirchen absolviert, trainiert aktuell sechsmal pro Woche. Nach der Arbeit geht es direkt für zwei Stunden ins Gym, um für den Kampf gegen Douma bestens gewappnet zu sein.

Nach seinem Auftritt in Bochum will der 21-Jährige bei den NRW-Titelkämpfen in Hilden antreten, um sich für die Deutsche Meisterschaft Ende April zu qualifizieren. Dort werden dann auch die Tickets für die Weltmeisterschaft im mexikanischen Cancún verteilt. „Da will ich dabei sein“, hat Achterberg sein nächstes Ziel vor Augen.