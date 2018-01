„Clubhaus - der Sporttalk“ mit van Hintum, Fraikin und Potofski

Aachen. Für Saskia van Hintum und die „Ladies in Black“ geht eine richtungsweisende Woche zur Neige. Erst das Auswärtsspiel in Vilsbiburg (0:3), dann die Heimspiele gegen die beiden Top-Teams aus Schwerin (1:3) und am morgigen Samstag gegen Stuttgart. Viel Arbeit für die niederländische Trainerin des Aachener Volleyball-Bundesligisten.

„Clubhaus - der Sporttalk“ Die zweite Ausgabe mit den Gästen Saskia van Hintum, Frederic Fraikin und Ulli Potofski steigt am Dienstag, 23. Januar, um 19 Uhr im Bistro des PTSV Aachen, Eulersweg 15. Der Eintritt ist frei. Besucher werden gebeten, die Parkplätze an der Hubert-Wienen-Straße zu nutzen. Livestream der Veranstaltung im Internet unter: www.az-web.de und www.an-online.de Mehr zum Thema

Bei „Clubhaus - der Sporttalk“ wird die 47-Jährige am kommenden Dienstag, 23. Januar, berichten, warum die Ladies in dieser Spielzeit bislang für so viel Furore sorgen konnten und wie sie die Entwicklung des Spitzen-Volleyballs in Aachen beurteilt. Für van Hintum wird es ein echtes Heimspiel, denn Moderator Thorsten Pracht begrüßt seine Gäste diesmal im Clubhaus des PTSV Aachen, dem Bistro K1, am Eulersweg 15 in der Aachener Soers.

An die Seite der ehemaligen Klasse-Volleyballerin gesellt sich ein hochdekorierter, junger Aachener Sportler. Frederic Fraikin holte bei der Muaythai-WM in Weißrussland im vergangenen Jahr den Weltmeistertitel und wurde für seine Leistungen von den Lesern unserer Zeitung jüngst zum Sportler des Jahres gewählt. Im Talk mit Thorsten Pracht berichtet der Alemannia-Fan über die Schmerzen eines Thaiboxers, seine Pläne als Neu-Profi und warum die Tanz-Prüfung an der Sporthochschule Köln eine ganz besondere Herausforderung für ihn war.

Apropos Tanzen: Auch das hat Ulli Potofski schon gemacht. Bei der RTL-Show „Let‘s Dance“ war der Sportkommentator auf ungewohntem Parkett unterwegs. Abgesehen vom Ausflug ins Show-Geschäft ist Potofski, der für den Bezahlsender Sky die Zweite Fußball-Bundesliga kommentiert, vor allem ein Pionier des deutschen Sportjournalismus.

Als Moderator der RTL-Sportsendung „Anpfiff“, die ab 1988 über die Fußball-Bundesliga berichtete, sorgte Potofski mit seinem für damalige Zeiten unkonventionellen Stil für Aufsehen. Bei „Clubhaus“ gibt Potofski nicht nur seinen Blick auf den heutigen Bundesliga-Zirkus preis, sondern erzählt auch über seine Tätigkeit als Kinderbuchautor und verrät, was ihn in unsere Region verschlagen hat.

Die erste Episode von „Clubhaus“ gibt es hier noch einmal zum „Nachgucken“ :