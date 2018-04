Brand - Brander Judo-Damen gehen die Aufgabe gelassen an

Judoka Brand. Die 2017er Saison wird der Maßstab sein. Daran erinnert sich Markus Corsten gerne. Der Trainer des Frauen-Judo-Teams vom Brander TV geht die zweite Erstligasaison gelassen und doch voller Vorfreude an. Ebenso wie seine Assistentin und frühere Deutsche Meisterin Sonja Wirth.

Das Trainertandem schickt vor dem ersten Heimkampf gegen den JC Düsseldorf (Samstag, 15 Uhr, Sporthalle des Inda-Gymnasiums) voran: „Wir haben keine großartigen Erwartungen und werden mal schauen, wie es läuft.“ Markus Corsten will sein Team also nicht unter Druck setzen. Vier Punkte holten die Branderinnen in der vergangenen Saison. Die würden auch für die anstehende Saison reichen, um nicht in die Zweite Liga zurückzumüssen. Einen Sieg und zwei Unentschieden verbuchten die Branderinnen und rechnen sich aus, auch diesmal wieder mit zwei oder drei Teams mithalten zu können.

Der Arbeitstitel des Corsten-Wirth-Teams lautet „Generation Aachen“. Dabei will die sportliche Leitung auch gerne bleiben. Der Coach sagt zufrieden: „Bis auf ganz wenige Ausnahmen kommen alle Kämpferinnen aus Aachen oder studieren momentan in Aachen.“ So angelte man sich eine weitere Studentin, die an der RWTH ausgebildet wird und aus Mönchengladbach kommt. Rahel Krause kämpft in den oberen Gewichtsklassen „und passt sehr gut zu uns“, empfindet Markus Corsten.

Zudem hat man einige niederländische und aus der Aachener Umgebung kommende Nachwuchskämpferinnen in den Kader aufgenommen. „Die sind zum Teil sehr talentiert“, sagen Markus Corsten und Sonja Wirth unisono. Hoffnungen auf Erstliga-Punkte machen dabei Kim Ihrlich (Stolberg), Marie Lou Mehri (Herzogenrath), Nora ait Nou (Brand), Sem von Dun, Karmen Lipsch (beide Niederlande) und Paula Hohoff (Studentin an der RWTH). Bedauern schwingt aber mit, da Kristina Roos den Brander Kader wegen eines anderen Studienortes verlassen hat. Den klaren Meisterschaftsfavoriten für die Saison hat Markus Corsten bereits ausgemacht.

„Nachdem Witten und Mönchengladbach ihre Mannschaften zurückgezogen haben, werden es wohl die Bottroperinnen machen.“

Dahinter sieht der Brander Trainer „viele Teams auf Augenhöhe“, was auch ein Pluspunkt für seine Mannschaft sein könnte.

Bevor die Walheimer Männer (18 Uhr) gegen den UJKC Potsdam auf die Matte gehen, misst sich Brand mit dem Aufsteiger JC Düsseldorf. „Düsseldorf hat sich sehr gut verstärkt. Über das Leistungsvermögen dieses Teams kann ich noch nicht soviel sagen“, bekennt Corsten. Aber sein Aufgebot sieht darin auch „eine Standortbestimmung zum Saisonstart“.

Die Kämpfe des Brander TV: 14. April gegen HJC Düsseldorf, 5. Mai bei MTV Vorsfelde, 9. Juni bei Stella Bevergern, 30. Juni gegen H JC Bottrop