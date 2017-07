Blau-Weiss Aachen: Trotz Niederlage Vorfreude auf den TC Halle

Aachen. Blau-Weiss Aachen musste sich auch im zweiten Saisonspiel beugen: Die Mannschaft von Trainer Alex Jakubec verlor beim Aufsteiger TC Weinheim 2:4. Nach den Einzeln führte der Gastgeber mit 3:1. Das belgische Daviscup-Duo Ruben Bemelmans/Joris De Loore steuerte im Doppel einen Sieg für Aachen bei, nachdem De Loore auch sein Einzel gewonnen hatte.

„Kein Beinbruch, wir geben natürlich lange nicht auf und freuen uns auf unser Heimspiel am Sonntag“, sagte Jakubec. Dann kommt Halle an den Luxemburger Ring (11 Uhr)

Ruben Bemelmans, Aachens Nummer 1 am Freitag, traf auf den bärenstarken Australier John Millman. In einem engen ersten Satz behielt Millman knapp mit 7:5 die Oberhand, in Durchgang zwei holte er mit 6:1 den Sieg für die Gastgeber. Aachens Teamchef Mark Zander sagte: „Bemelmans hat sehr gut gespielt, aber Millman hat vor allem im zweiten Durchgang jeden Punkt gemacht. Viele Spiele liefen über Einstand, und in den entscheidenden Phasen kamen Millmans Bälle alle an, auch die ganz knappen landeten im Feld. Das war nicht nur Glück.“

Yannick Reuter verpasste dann für Blau-Weiss den Ausgleich, als er drei Breakbälle gegen Yannik Hanfmann zum möglichen 3:2 in Satz eins nicht nutzte, obwohl er 40:0 führte. Im nächsten Spiel gelang Hanfmann dagegen das Break. Dem 6:3 ließ der 25-Jährige ein 6:2 folgen. Reuter lag 0:3 im zweiten Durchgang zurück, spielte dann aggressiver, aber der Weinheimer returnierte ausgezeichnet in einem Match mit hohem Tempo. Und Frank Wintermantel legte gegen Niels Desein für die Gastgeber nach. Ein Break in beiden Sätzen reichte zum 6:4 und 6:4. Dabei zeigte Desein eine konstantere Leistung als am ersten Spieltag gegen Kurhaus Aachen.

Wie schon am vergangenen Sonntag im Aachen-Duell war es Joris De Loore, der sein Einzel auch in Weinheim gewann. Zander: „Joris hat an die starke Leistung angeknüpft, die er gegen Kurhaus gezeigt hat.“ Der Belgier ließ den ersten Durchgang zwar liegen (2:6), agierte anschließend aber druckvoll und mit starken Aufschlägen. Im Champions Tiebreak wurde es nur einmal eng für De Loore, der 8:4 führte. Vanni verkürzte auf 7:8, Mit den nächsten beiden Spielen macht der Belgier den Sack aber zu. Mit seinem Daviscup-Doppelpartner Bemelmans rief De Loore auch im Doppel eine Top-Leistung ab, mehr als den Rückstand zu verkürzen, war aber nicht drin.

Nach der zweiten Niederlage wird es nun schon ziemlich eng für Blau-Weiss. Sonntag kommt mit dem TC BW Halle, der am Freitag 4:2 gegen Krefeld gewann, ein weiterer ganz schwerer Gegner an den Luxemburger Ring. Halle schlägt wohl mit Robin Haase, Jan-Lennard Struff, Joao Sousa und Tim Pütz auf, Blau Weiss setzt Bemelmans, De Loore, Reuter und Desein dagegen. (wp)

Ergebnisse: John Millman - Ruben Bemelmans 7:5, 6:1, Luca Vanni - Joris De Loore 2:6, 6:3, 7:10, Yannick Hanfmann - Yannik Reuter 6:3, 6:2, Frank Wintermantel - Niels Desein 6:4, 6:4, Millman/Hanfmann - Bemelmans/De Loore 7:6 (7:2), 4:6, 9:11, Vanni/Moritz Baumann - Desein/Sander Gille 7:6 (7:4), 6:4