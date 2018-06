Aachen - ASV-Team ist in der Zweiten Bundesliga

Den Wasserballern des Aachener SV gelingt mit dem Meisterstück der Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse Aachen. Die Oberliga-Wasserballer des Aachener SV jubeln: Als Meister gelang dem Team um Spielertrainer Peter Bröcken der Aufstieg in die Zweite Bundesliga. Der Coup gelang an einem Samstagnachmittag im Schwimmstadion Wedau. An diesem Tag ging es für den Aachener SV um die Meisterschaft, wenn auch „nur“ in der drittklassigen Oberliga.

Der Gegner Poseidon Duisburg war keine einfache Aufgabe, denn die Männer aus der Stadt an der Ruhr waren hinter Aachen Tabellenzweiter. Erst eine Saison zuvor reiste Aachen selber als Zweiter nach Duisburg zum damaligen Tabellenführer DSV 98 und musste dem Gegner am Ende zum Aufstieg gratulieren.

In dieser Saison waren die Kräfteverhältnisse allerdings zu Gunsten der Kaiserstädter. Das Spiel blieb lange Zeit eine knappe Angelegenheit, am Ende setzten sich die Aachener dennoch souverän mit 11:8 durch und waren bereits drei Spieltage vor dem Ende der Saison sicher aufgestiegen.

Saison beginnt mit Niederlage

„Dass der Aufstieg so überraschend früh kam, konnten nicht mal die optimistischsten Fans ahnen. Nur der zweite Tabellenplatz aus der Vorsaison ließ viele hoffen, dass in dieser Spielzeit Platz eins möglich sein könnte“, sagt Peter Bröcken. Die Saison begann nämlich Ende November mit einer Enttäuschung. In einem zerfahrenen Spiel gegen den SC Aqua Köln unterlag der ASV in der heimischen Osthalle. Mit diesem Rückschlag hatte man nicht gerechnet.

„Unsere Mannschaft besteht aus vielen Aachener Studenten, die nicht selten nur ein paar Jahre hier leben. Das ist Segen und Fluch zugleich. Es kommen und gehen immer viele gute Spieler. Mit dieser Voraussetzung jede Saison sofort eine homogene Einheit zu bilden, ist eine große Herausforderung“, reflektiert das Aachener Eigengewächs Marvin Jansen.

Im Nachhinein entpuppte sich die Auftaktniederlage als der perfekte Motivationsschub für die Saison. Aachen gewann die folgenden 14 Ligaspiele bis hin zum Meisterstück im Wedauer Schwimmstadion. „Der wichtigste Sieg in dieser Phase war definitiv das Heimspiel gegen Duisburg im Januar. Wir waren das gesamte Spiel im Rückstand und konnten erst durch eine Wahnsinnsleistung in den letzten Minuten das Spiel drehen. Unsere erste Führung des Spiels erzielten wir erst 30 Sekunden vor Schluss und sicherten so den Sieg“, erinnert sich Jonas Eggert, Kapitän der Mannschaft.

Von den abschließenden drei Spielen gewann der ASV noch seine letzten beiden Partien gegen Lokalkonkurrent Stolberger SV und auswärts bei der Reserve von Rhenania Köln. Die ASV-Mannschaft beendete die Saison als Tabellenerster mit 16 Siegen aus 18 Spielen und dem Gewinn des Bezirkspokals.

Wann der ASV in der Zweiten Liga startet ist noch nicht terminiert. Die Saison beginnt in der Regel im November. Auch das Teilnehmerfeld ist noch nicht festgelegt. Der Düsseldorfer SC und die SGW Rhenania Köln kämpfen am kommenden Wochenende noch beim Aufstiegsturnier um die zwei letzten Startplätze für die Erste Bundesliga. Danach stehen zumindest die künftigen Gäste in der Osthalle fest.

Auf den Aachener SV kommen nach dem Aufstiegsjubel große Aufgaben zu. Aachens Peter Bröcken spielte bereits mehrere Jahre in der Ersten und Zweiten Bundesliga und weiß: „Die Zweite Liga ist deutlich härter und schneller als die Oberliga. Viele Bundesliga-Vereine nutzen ihre zweiten Mannschaften für die Ausbildung der nächsten Spielergeneration. In diesen Vereinen sind fünf bis sechs Trainingseinheiten pro Woche normal.“ Mehr Trainingsmöglichkeiten zu erhalten, könnte sich für den Verein als anspruchsvolle Aufgabe herausstellen. Die eigene Spielstätte im Osten der Stadt ist bereits stark ausgelastet.

Für die Wasserballer des Aachener SV beginnt ab September die Vorbereitung auf die Saison 2018/19. Wasserballwart Markus Kaiser sieht die kommende Spielzeit als große Chance: „Wir haben den Aufschwung bereits diese Saison gespürt.Es kommen immer öfter neue Gesichter zu den Spielen. Wir hoffen die nächste Saison wird noch spannender, und wir können ein paar Öcher mit unserem Teamgeist anstecken. Und vielleicht entscheidet sich das eine oder andere Kind auch bei uns in einer der Mädchen- oder Jungenmannschaften anzufangen.“