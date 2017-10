Herzogenrath/Kona.

8:54,27 Stunden. In dieser Zeit kann man problemlos Amerikas Ostküste von hier aus erreichen. Astrid Stienen absolviert in dieser Zeit einen Ironman. Diese 8:54,27 Stunden war ihre Siegerzeit beim Ironman in Barcelona im letzten Jahr. Das ist nebenbei die fünftbeste Zeit, die je eine deutsche Athletin geschafft hat.