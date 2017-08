Alemannias U17 muss noch „extrem Lehrgeld zahlen“ Von: 51. Leferink

Letzte Aktualisierung: 13. August 2017, 20:11 Uhr

Köln/Aachen. Natürlich war das Ergebnis zum Saisonauftakt ernüchternd. „Ich hatte gehofft, dass der 1. FC Köln noch nicht in so einer Frühform ist“, sagte Udo Lipka. Das war er aber – „leider“ –, lief zudem mit sechs Jugend-Nationalspielern auf. Und so kassierte die U 17 von Aufsteiger Alemannia Aachen zum Auftakt der Fußball-Bundesliga eine 0:4 (0:3)-Niederlage bei einem der Top-Teams.