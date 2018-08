Broichweiden - Änderungen sorgen nicht für Qualitätsverlust

Handball Broichweiden. René Matt weiß, wovon er spricht, wenn er sagt: „Wir liegen gut im Zeitplan.“ Am kommenden Wochenende findet die zwölfte Auflage des EWV-Cups in der Sporthalle Parkstraße statt, und bei Matt laufen wieder alle Fäden für das hochkarätig besetzte Handball-Turnier zusammen, das auch in diesem Jahr von Sponsor Energie- und Wasser-Versorgung GmbH (EWV) unterstützt wird.

Zwei Mal hat der 47-Jährige den EWV-Cup als Hauptorganisator erfolgreich über die Bühne gebracht, deshalb überrascht es auch nicht, dass der Nachfolger von Josef Maaßen sagt: „Mich kann nichts mehr so schnell aus der Bahn werfen.“ Das trifft sich gut, denn in diesem Jahr gibt es im Vergleich zu den Vorjahren ein paar Änderungen. Das geht schon beim Ausrichter los, denn aus Westwacht und TV ist der HC Weiden hervorgegangen. „Durch die Verschmelzung haben wir zwar nicht doppelt so viele Helfer, aber wir können die Arbeit auf mehrere Schultern verteilen“, freut sich Matt.

Entspannter wird es für den EWV-Cup-Chef auch morgen Abend, da anstelle des Qualifikationsturnieres ein Testspiel der Nordrheinliga-Frauen des HC Weiden gegen die Drittliga-Frauen des TSV Bonn rrh. stattfindet.

Was sich dagegen nicht geändert hat, ist die Qualität des Turniers. Matt musste nicht lange die Werbetrommel rühren, um die klassenhöchsten Handball-Teams der Region – mit Ausnahme des VfL Bardenberg – für die zwölfte Auflage des Cups zu gewinnen. Die besten Chancen auf den Turniersieg rechnet er Vorjahressieger BTB Aachen aus. „Auch wenn die Vorbereitung aufgrund der der Harz-Affäre nicht optimal verlaufen ist, sind die Bandits sicher heiß darauf, ihren Titel zu verteidigen“, vermutet der Cheforganisator (siehe „Nachgefragt“).

Als größten Konkurrenten für den Nordrheinligisten sieht Matt den Birkesdorfer TV. Die Dürener haben den Aufstieg in die Oberliga in der vergangenen Saison perfekt gemacht und „werden bestimmt auch beim EWV-Cup eine gute Rolle spielen“. Sollte sich aber „sein“ HC Weiden bis ins Finale vorkämpfen, würde der 47-Jährige sicherlich auch keinen Einspruch erheben. Bereits in der Gruppenphase kommt es am Samstagabend (siehe „EWV-Cup-Spielplan“) zum Spitzenspiel gegen BTB Aachen. „Viele unserer Spieler sind am Samstag jedoch verhindert und werden erst am Sonntag mitspielen“, bedauert Matt.

Internationales Flair

Für internationales Flair sorgt die KTSV Eupen, die in der 2. Division Belgiens antritt und eine „spielerisch gute Mannschaft“ besitzt, wie Matt weiß. Die eine oder andere Überraschung traut er aber auch den vermeintlich „Kleinen“ wie dem Stolberger SV oder der SG Düren 99 zu. Unabhängig vom Ausgang des Turniers ist Matt überzeugt, dass es für alle Teams ein „wichtiger Test vor dem Saisonstart“ wird. Sollte am Ende der Zeitplan nicht ganz eingehalten werden, dürfte sich die Enttäuschung bei René Matt in Grenzen halten.