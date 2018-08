Arenys de Mar/Aachen - Aachenerin Amelie Marseille segelt in der U 17 auf Platz 39

Segeln Arenys de Mar/Aachen. Einmal an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen, ist der Traum vieler Sportler. So auch der von Amelie Marseille. Die junge Aachenerin hat sich diesen Traum aber schon im zarten Alter von 16 Jahren erfüllen können: Sie startete im spanischen Arenys de Mar bei der Jugend-WM im O‘pen BIC, einer Segelklasse für den Nachwuchs bis 19 Jahre.

Unter 137 Teilnehmern aus 14 Nationen segelte die 16-Jährige in der Altersklasse U 17 als beste Deutsche auf Platz 39. Unter allen Mädchen kam sie weltweit auf Platz sechs. O‘pen BIC ist eine sportliche Einhandjolle, die speziell für den jugendlichen Segler entworfen und seit 2008 bei Wettbewerben eingesetzt wird.

Begonnen hatte Amelie Marseille wie die meisten jungen Segler im Optimist, der nun von ihrem zwei Jahre jüngeren Bruder Oscar gesegelt wird. „Mit ihren 1,55 Meter ist Amelie klein und zierlich, die anderen Boote waren für sie noch zu groß“, erläutert ihre Mutter Anke Sperling, warum die Wahl auf dieses 2,75 Meter lange Boot fiel. „Seit Amelie auf dieses Boot umgestiegen ist, ist sie durchgestartet.“

So fuhr die 16-Jährige beispielsweise bei den Landesmeisterschaften in Wuppertal die Konkurrenz in Grund und Boden, gewann alle sechs Wettfahren und den Titel. Bei allen anderen Regatten, meist auf der Ostsee, landete sich mit einer Ausnahme auf dem Podest. „In Grömitz gab es viel Strömung und Wellen, das kennt sie aus Pulheim so nicht“, kommentiert ihre Mutter lachend.

In Schulcamps hatte Amelie Geschmack am Segeln gefunden. Beim Schwammenauler Segel-Club erkannte man ihr Talent schnell, erste Regatten gewann sie gleich. Heute trainiert sie regelmäßig bei Bundestrainer Sebastian Glatz in Pulheim, wo Strömung und Wellen naturgemäß weniger vorkommen.

Aufgrund ihrer Erfolge wurde Amelie Marseille erstmals für das elfköpfige deutsche Team nominiert, das an die Costa de Maresme nach Arenys de Mar, 40 Kilometer von Barcelona entfernt, reiste. Zufrieden war die ehrgeizige junge Seglerin mit ihrem Ergebnis nicht. „Sie war enttäuscht, wollte besser segeln“, verrät ihre Mutter. „Doch es gab zu wenig Wind. Es war unglaublich heiß, und die Jugendlichen sollten sich permanent bereithalten. Und wenn sie dann mal auf dem Wasser waren, wurden sie zurückgerufen und die Wettfahrt mehrfach doch nicht gestartet.“

Derzeit erkundet Amelie Marseille die Gewässer rund um Neuseeland, genauer gesagt nördlich von Auckland, wohin es die Schülerin des Viktoria-Gymnasiums im Rahmen eines Auslandsjahres verschlagen hat. „Da trainiert sie bei Sir Russell Coutts, dessen Sohn übrigens WM-Zweiter in der U 17 geworden ist“, verrät Vater Oliver Marseille. Sir Russel Coutts ist übrigens fünffacher Gewinner des America‘s Cups, Olympiasieger 1984 und achtfacher Weltmeister.