Aachener Tennis-Hoffnung Gasparovic will international durchstarten

Aachen. Der Weg ist das Ziel, sagt ein Sprichwort. Lea Gasparovic, 20-jährige Tennis-Spielerin aus Aachen, die für Regionalliga-Aufsteiger Grün-Weiß Aachen auf den Platz geht, ist auf einem sehr erfolgversprechenden Weg. Die Deutsche Meisterin der U 18 des Jahres 2015 gewann vor wenigen Tagen im Düsseldorfer Rheinstadion das größte deutsche U 21-Turnier.

Im Finale bezwang sie die Niederländerin Ank Vulling glatt in zwei Sätzen mit 6:3, 6:0. „Ich spiele eine sehr stabile und gute Saison“ ist die Aachenerin mit sich und ihrer Leistung zufrieden.

Jenen Weg, den sie für sich im Verein und auf der Tour gewählt hat, ist losgelöst von Verbänden und/oder Tennis-Akademien. An ihrer Seite ist stets ihr Vater Ivan Gasparovic, der sie, wie Lea Gasparovic erzählt, „in- und auswendig kennt. Er ist für mich Trainer, Fahrer und – vor allem – allerbester Freund“, sagt sie über ihn. Was dem so Gelobten ein breites und ein bisschen auch stolzes Lachen ins Gesicht treibt. „Wir verstehen uns blind. Und dieses Verständnis füreinander ist überhaupt nicht negativ belastet“, betont die Rechtshänderin, die am liebsten auf schnellen Hartplätzen spielt.

Als sie im vergangenen Jahr von Blau-Weiss Aachen ein paar Hundert Meter weiter nach Grün-Weiß Aachen wechselte, nahm sie Bundesliga-Erfahrung mit und fühlt sich im neuen Klub „sehr wohl“, wie sie betont. Dort stieg sie mit den Oberliga-Frauen in dieser Saison in die Regionalliga auf und will auch am Brüsseler Ring im nächsten Jahr zum Erfolg beitragen.

„Angebote von Tennis-Bundesligisten hatten wir, aber Lea möchte bei Grün-Weiß bleiben, das ist ihre und unsere Heimat“, sagt ihr Vater. „Dort habe ich sehr gute Sparringspartner und professionelle Unterstützung – auch auf die Karriere bezogen“, hebt die Aachenerin hervor.

„Wichtig ist, dass Lea an weniger Turnieren, dafür aber an ausgesuchten und qualitativ guten Turniere teilnimmt als die meisten anderen deutschen Spielerinnen“, ergänzt ihr Vater. „Wir glauben, dass man so weiter kommt, als wenn man in jungen Jahren ,verheizt‘ wird.“

Fünf DTB-Turniere, in denen es immerhin um jeweils 5000 Euro Siegprämie geht, hat die 20-Jährige in dieser Freiluftsaison gespielt, vier davon gewonnen und eines erst im Finale verloren. Anfang April gewann sie in Ratingen das Endspiel gegen Sarah Gronert 6:4, 7:6, ehe sie Ende April im Dortmunder Endspiel Gronert mit 3:6, 6:4, 6:3 unterlag. Im Mai folgte der nächste Turniersieg in Wuppertal, wo wie in Dortmund 32 Teilnehmerinnen um den Sieg spielten.

„Das war eines der größten U 21-Turniere in Deutschland“, blickt Lea Gasparovic zurück. Auch im Juli in Hamburg bei einem DTB-Turnier der Kategorie 3, blieb sie erfolgreich, siegte im Finale gegen die Usbekin Albina Khabibulina in zwei Sätzen 6:4, 7:5, ehe der Düsseldorfer Erfolg vor kurzem als nächste Station zu Buche stand.

Die Fortschritte, die Gasparovic in ihrer Karriere macht, sind auch auf „Sparring“ mit Spielerinnen wie Mona Barthel oder Antonia Lottner zurückzuführen. „Deren Trainer rufen uns an, wir fahren dann nach Düsseldorf oder Mönchengladbach, und Lea trainiert dann dort ganztägig mit den etablierten Profispielerinnen“, erzählt Ivan Gasparovic. „Lea ist heute mit ihren 20 Jahren mental sehr gefestigt, sie ist körperlich und charakterlich sehr stabil“, lobt der Vater die Tochter.

Nun huscht ihr ein breites Lachen übers Gesicht. Im Winter dann, wenn die Hallensaison losgeht, will sie versuchen, auch international durchzustarten.