Aachen - Aachen Vampires wollen wieder zubeißen

So funktioniert American Football

Das Ziel jeder Offensive ist es, einen Touchdown zu erzielen. Dafür muss man mit dem Ball, entweder per Lauf oder per Pass des Quarterbacks, bis in die gegnerische Endzone kommen. Für zehn Yards stehen dabei immer vier Versuche zur Verfügung. Schafft man das nicht oder verliert den Ball, ist die gegnerische Offensive wieder im Ballbesitz.

Der Angriff besteht aus dem Quarterback, der im Normalfall den Ball wirft oder an den Runningback abgibt, der Offensive Line, die den Quarterback/Runningback vor der gegnerischen Verteidigung beschützen soll, dem Runningback, der den Ball bekommt und damit läuft, sowie den Wide Receivern, die die Pässe aufnehmen. Zusätzlich gibt es noch den Tight End, der sowohl als Receiver als auch in der Offensive Line spielen kann.

Die Verteidigung besteht aus der Defensive Line, die versucht, den Spieler in Ballbesitz zu Boden zu bringen, und den Defensive Backs, die die weiten Pässe verteidigen sollen.

Die Linebacker befinden sich dazwischen und können Aufgaben aus beiden Bereichen übernehmen. Durch die vielen taktischen Varianten und Möglichkeiten hat sich American Football zu einer der beliebtesten Sportarten in Deutschland hinter Fußball entwickelt, rund 1,5 Millionen Zuschauer verfolgten den Super Bowl – das Finale der amerikanischen NFL – im Februar nachts am Fernseher.