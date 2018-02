Aachen - Jetzt downloaden: Der große Überblick zu den deutschen Erfolgen in Pyeongchang

Aachen.

Die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang sind am Wochenende zu Ende gegangen. Mit 14 goldenen, 10 silbernen und 7 bronzenen Medaillen waren es für deutsche Mannschaft die erfolgreichsten Spiele aller Zeiten. Blicken Sie mit unserem Sonderheft zurück auf spannende und emotionale Olympiawochen und freuen Sie sich noch einmal über die deutschen Medaillengewinne in Südkorea.