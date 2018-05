Aachen - WM 2018: Alle entscheidenden Titeltore der WM- und EM-Siege

EM 1972: Sowjetunion gegen Deutschland, Torschütze Gerd Müller

Im Finale der Europameisterschaft 1972 traf Deutschland auf die Sowjetunion. Am Ende siegte die DFB-Elf durch Tore von Gerd Müller (28. und 57.) und Herbert Wimmer (52.) mit 3:0. Für den ersten Treffer brauchten die Deutschen ein paar Versuche, letztlich jedoch machte die deutsche Elf den EM-Titel perfekt.

WM 1974: Deutschland gegen die Niederlande, Torschütze Gerd Müller

Bei der Heim-WM traf Deutschland im Finale auf den Nachbarn aus den Niederlanden. Oranje ging damals gleich zu Beginn der Partie in Führung: In der 2. Minute verwandelte Johan Neeskens einen Elfmeter. Doch was Neeskens konnte, konnte Paul Breitner mindestens genauso gut: Er glich per Elfmeter in der 25. Minute aus. Kurz vor dem Halbzeitpfiff dann brachte „der Bomber“ Deutschland auf die Siegerstraße. Ein typischer Gerd-Müller-Treffer markierte das 2:1, das die Niederlande nicht mehr drehen konnten. Deutschland wurde zum zweiten Mal Weltmeister.