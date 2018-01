Köln - Der 1. FC Köln könnte Abstand auf Relegationsplatz weiter verkürzen

Köln.

„Simon Terodde wird ein Volltreffer werden.“ Kölns Trainer Stefan Ruthenbeck ließ keinen Zweifel an seiner Bewertung des Winterzugangs im Sturmzentrum des FC. Und das nicht, weil der 29-Jährige gerade gegen Borussia Mönchengladbach in der letzten Sekunde der fünfminütigen Nachspielzeit den 2:1-Derbysieg in der Fußball-Bundesliga geköpft hatte.