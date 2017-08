Aufsteiger Wegberg-Beeck unterliegt 0:3 in Wuppertal

Wuppertal/Wegberg-Beeck.

Es war ein trüber, grauer Sommernachmittag in Wuppertal, sogar das Flutlicht musste bemüht werden: Vor 2108 Zuschauern unterlag Aufsteiger FC Wegberg-Beeck in seinem zweiten Auswärtsspiel in der Fußball-Regionalliga beim Wuppertaler SV mit 0:3 (0:2).