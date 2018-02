Köln.

Stefan Ruthenbeck gibt sich betont locker, als er an diesem Donnerstagmittag zur Spieltags-Pressekonferenz des 1. FC Köln kommt: „Viel los hier, spannend“, sagt der FC-Coach überrascht – und gibt sich sogleich alle Mühe, das Freitagsspiel in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund (20.30 Uhr/Eurosport) nicht unter die Überschrift „Return of Stöger“ zu stellen.