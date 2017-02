Köln.

Manchmal hat Peter Stöger noch immer Schwierigkeiten, die aktuellen Erfolge des 1. FC Köln in der Bundesliga einzuordnen. Das war am Freitag wieder so, als der Trainer über den nächsten Gegner sprach. Die Freiburger seien wahrscheinlich „genauso überrascht wie wir, dass sie dort stehen, wo sie stehen“, sagte der Trainer und verschob damit ein wenig die Realität.