Köln - Markus Anfang: „Es geht einzig um den FC und den Erfolg für den Verein“

Köln.

Ein Lächeln auf dem Gesicht setzte er schon auf, dennoch möchte Markus Anfang vor seiner Heimpremiere als Trainer des 1. FC Köln in seiner Heimatstadt überhaupt nicht im Mittelpunkt stehen. Das machte der 44-Jährige am Sonntag am Geißbockheim deutlich. Getreu seinem Dogma: Anfang will gewinnen, nicht jedem gefallen.