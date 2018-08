Köln - Kölns Trainer Markus Anfang hat wieder die Qual der Wahl

Köln. Dass der 1. FC Köln wahrlich nicht der Lieblingsgegner des FC St. Pauli ist, das geben die Hamburger frank und frei zu. „Die braun-weiße Bilanz ist angesichts von nur vier Siegen, sechs Remis und 19 Niederlagen nicht schönzureden und auch nicht schönzuschreiben“, heißt es auf der Klub-Homepage. Und: „In der 2. Bundesliga gelang unseren Kiezkickern noch kein Heimsieg gegen die Kölner.“

Der Bundesliga-Absteiger würde sich nicht dagegen wehren, wenn die aus Pauli-Sicht trostlose Bilanz auch nach dem Duell am Sonntag (13.30 Uhr) Bestand hat. In der letzten Aufstiegssaison 2013/14 gelangen dem FC zwei Siege mit 7:0-Toren. Vor allem der 3:0-Erfolg am 29. November 2013 im Millerntorstadion war durchaus die Basis für den souveränen Aufstieg.

Kevin Wimmer, Yannick Gerhardt und Patrick Helmes trafen für die Gäste. Nach dem 16. Spieltag übernahmen die Kölner die Tabellenführung. Vier Spieler aus dem aktuellen Kölner Kader waren schon vor rund fünf Jahren dabei: Timo Horn, Jonas Hector, Marcel Risse und Matthias Lehmann, der als einziger aktuell nicht mehr erste Wahl ist.

Anfang September 2018 wäre ein weiterer Kölner Sieg gegen St. Pauli noch nicht so aussagekräftig wie damals. Aber er würde belegen, dass die Kölner auf einem guten Weg sind. Mit dann zehn Punkten nach vier Spieltagen könnte die Mannschaft des neuen Trainers Markus Anfang beruhigt in die Länderspielpause gehen.

Am FC führe in Sachen Aufstieg ohnehin kein Weg vorbei, die direkten Aufstiegsplätze seien bereits an Köln und den HSV vergeben, erklärte Pauli-Geschäftsführer Andreas Rettig vor dem Spiel in mehreren Medien. Von der Qualität und Form der Kölner hatte sich der Rheinländer Rettig – von März 2002 bis Dezember 2005 Manager beim FC – am vergangenen Samstag beim 3:1-Heimsieg der Anfang-Elf gegen Aue vor Ort überzeugen können.

Kölns Coach Anfang lässt sich von der allgemeinen FC-Lobhudelei vieler Verantwortlicher in der Zweiten Liga nicht beeinflussen. Das darf er auch nicht, und rund läuft bei seinem Team ja auch noch nicht alles. Es gibt ohnehin wohl keinen Trainer auf der Welt, der einen kommenden Gegner schlechter redet, als er eigentlich ist. „Die Mannschaft hat viel Qualität und kann im oberen Drittel der Tabelle mitspielen“, sagte der 44-Jährige.

Auch keine Überraschung ist, dass Anfang eine besondere Atmosphäre im Stadion und Leidenschaft des Gegners auf dem Platz erwartet. „Da müssen wir von der ersten Sekunde an dagegenhalten“, forderte er. Der Kölner spricht aus Erfahrung. Am 25. Februar gab seine damals trainierte Mannschaft von Holstein Kiel eine 2:1-Führung in Hamburg her und verlor mit 2:3. Pauli habe um „jeden Zentimeter Boden gekämpft“ und Kiel durch Standard-Situationen verloren.

Personell hat Anfang die Qual der Wahl. Mit Ausnahme von Nikolas Nartey sind alle Spieler fit. Für den jüngst erst ins Training zurückgekehrten Rechtsverteidiger Benno Schmitz kommt die Partie vielleicht noch ein bisschen zu früh. Lasse Sobiech kehrt am Sonntag bereits zu seinem Ex-Klub zurück, für den er 134 Spiele bestritt. Der Innenverteidiger ist ein besonderer Härtefall, schließlich gibt es für Anfang kaum einen Grund, das gut harmonierende Duo Rafael Czichos und Jorge Meré zu sprengen. Immerhin machte der Trainer Sobiech ein bisschen Hoffnung: „Es kann sein, dass Lasse spielt.“

Auch ein anderer Kölner dürfte sehr motiviert sein: Simon Terodde traf zuletzt in zwei Spielen insgesamt sieben Mal. Acht Tore in drei aufeinanderfolgenden Spielen für den FC erzielte bisher nur Sturmlegende Dieter Müller (64).

Voraussichtliche Aufstellung: T. Horn - Risse, Meré, Czichos, J. Horn - Hector, Höger - Clemens, Drexler, Schaub - Terodde