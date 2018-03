Köln - FC Köln: Von Wunderglauben, Sprachlosigkeit und Eitelkeiten

Beschenkt sich Terodde nachträglich selbst?

Simon Terodde soll den 1. FC Köln im Abstiegskampf auch zu einem Erfolg gegen seinen früheren Klub VfB Stuttgart führen. „Klar wird Simon auf seine alte Mannschaft heiß sein, und es würde gut zu seinem 30. Geburtstag passen, wenn er treffen sollte“, sagte FC-Trainer Stefan Ruthenbeck vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen die Schwaben.

Nach auskurierter Erkältung von Terodde, der am Freitag 30 Jahre alt wurde, kann der Coach wieder mit dem Angreifer planen. „Er hat die Erkältung weggesteckt und ist ein toller Profi“, meinte Ruthenbeck. „Wir sind superfroh, ihn mit seiner Kölner Vergangenheit hier zu haben.“

Terodde war ein Erfolgsgarant für die Stuttgarter Rückkehr in die Bundesliga. Doch in der Bundesliga-Hinrunde gelangen ihm in 15 Einsätzen nur noch zwei Treffer für die Schwaben.