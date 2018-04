Köln - Eine Einigung, die keine Überraschung mehr ist

Köln. Eine Überraschung war es nicht mehr, was der 1. FC Köln Dienstagnachmittag verkündete, es war schon seit Tagen darüber spekuliert worden, und irgendwie hatten ja alle auf diese Nachricht gewartet. Markus Anfang (43) wird also neuer Trainer in Köln, er hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben, das hat der FC um 15 Uhr – zeitgleich mit Anfangs derzeitigem Klub Holstein Kiel – in einer Mitteilung offiziell gemacht.

Garniert mit den ersten wohlwollenden Worten des neuen Trainers: „Für mich ist es etwas Besonderes, in meine Heimat zurückzukehren und bei einem Traditionsverein wie dem 1. FC Köln als Trainer tätig zu sein – ich freue mich auf diese neue Herausforderung.“

Es wird eine große sein, so viel ist klar. Der FC kann zwar theoretisch noch den Klassenerhalt in der Bundesliga schaffen, realistisch ist das aber keineswegs. Die Kölner haben als Tabellenletzter mittlerweile neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Anfang soll nun den Neuaufbau in Liga zwei verantworten, neue Perspektiven schaffen – und am besten den direkten Wiederaufstieg, natürlich. „Markus ist ein Trainer, der einer Mannschaft erkennbar eine Handschrift mit auf den Weg geben kann“, sagte Armin Veh, Kölns Sportchef.

Das beweist sein neuer Trainer gerade mit Kiel; der Aufsteiger hat in der 2. Liga nicht nur mit gutem Fußball überzeugt, er steht auch auf Relegationsplatz drei und hat gute Chancen auf den Aufstieg. Der Zeitpunkt der Bekanntgabe der Einigung ist vielleicht deshalb ein bisschen überraschend; Kiel will seine Ziele schließlich noch erreichen. Lil Zercher, Sprecherin des FC, betonte am Dienstag, dass das Vorgehen abgestimmt gewesen sei; nicht umsonst hätten beide Klubs die Mitteilung zeitgleich verschickt. Das Interesse der Kölner hatte Anfang ja schon vor Monaten geweckt. Die ersten Spekulationen gab es im Dezember, nachdem Peter Stöger entlassen und bevor Stefan Ruthenbeck als Trainer für den Rest der Saison bestimmt worden war. Die Kieler hatten damit gerechnet, ihren Trainer zu verlieren: „Schon im Winter mussten wir uns mit der Situation ausein­andersetzen, dass Teile des Teams bei anderen Vereinen in den Fokus gerückt sind“, sagte Ralf Becker, Holsteins Sportchef.

Kommt auch Czichos aus Kiel?

Anfang soll den FC eine Ablöse von rund einer Million Euro kosten, bestätigen wollten die Kölner das auf Anfrage nicht. Er bringt seinen Assistenten Tom Cichon mit, der zwischen 1995 und 1999 für den TuS Langerwehe in Verbands- und Oberliga spielte. Und womöglich heuert auch ein Kieler Innenverteidiger in Köln an. Weil Dominique Heintz den FC wohl verlassen wird, wird ein neuer Innenverteidiger mit starkem linken Fuß gebraucht. Deshalb haben die Kölner Rafael Czichos, Kapitän in Kiel, auf dem Zettel.

Es sind ohnehin die Transfers, die nach der Klärung der Trainerfrage nun immer mehr in den Fokus rücken. Anfang kann jetzt gemeinsam mit Veh Gespräche aufnehmen: mit Spielern, die der FC zum Bleiben bewegen will, und denen, die sie nach Köln holen wollen. Der Kader wird in den nächsten Wochen Gestalt annehmen.

Am Dienstag machte mal wieder die Runde, dass Jonas Hector kurz vor einer Einigung mit Borussia Dortmund stehe. Der Defensivspieler hat eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, die ihm erlaubt, den FC bei Abstieg für eine festgeschriebene Ablösesumme von acht Millionen Euro zu verlassen. Eine Überraschung wäre ein Wechsel des Nationalspielers nicht.