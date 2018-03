Köln.

Stefan Ruthenbeck hat da so ein Gefühl. „Ich glaube, dass der Spieltag ein bisschen für uns gelaufen ist“, sagt der Trainer des 1. FC Köln und stapelt dabei etwas tief. Tatsächlich gehen die Kölner mit einigem Schwung in das Spiel am Montagabend bei Werder Bremen (20.30 Uhr).