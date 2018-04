Köln - Der 1. FC Köln und der Startschuss für den Neuanfang

Köln. Beim 1. FC Köln stehen alle Zeichen auf Anfang, und das ist in diesem Fall durchaus wörtlich zu nehmen. In der nächsten Saison wird es beim FC einen Neuanfang geben – unabhängig davon, ob der Klub noch irgendwie den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga schafft oder absteigt. Und der Trainer wird dann nicht mehr Stefan Ruthenbeck heißen – sondern wohl Markus Anfang.

Seit Donnerstag ist nun jedenfalls offiziell, dass Ruthenbecks Vertrag als Coach der Kölner Profis nicht verlängert wird. Mit der Bekanntgabe der Trennung sollen die Diskussionen rund um das Trainerthema beendet werden, um die letzten Kräfte für den noch möglichen, aber ziemlich unwahrscheinlichen Ligaverbleib zu bündeln. „Die Spekulationen müssen aufhören, damit Stefan und die Mannschaft in Ruhe arbeiten können – wir haben ja noch eine kleine Chance auf den Klassenerhalt“, sagte Armin Veh, Sportchef des FC. Dass der Vertrag nicht verlängert wird, sei „intern immer klar gewesen“. Der ehemalige U 19-Trainer Ruthenbeck hatte das Team Anfang Dezember als Nachfolger von Peter Stöger übernommen; Veh war damals noch nicht beim FC.

Dass der Sportchef den gebürtigen Kölner nicht mit dem Neuaufbau betrauen würde, hatte sich angekündigt. Im Februar erklärte der Sportchef in süffisantem Ton: „Er stellt nicht die Mannschaft auf, die ich aufstellen würde.“ Donnerstag wollte Veh nicht genau erläutern, warum Ruthenbeck nicht bleibt: „Das kann ich nicht in einer Minute beantworten“, sagte er nur.

Der Trainer wirkte nach der Bekanntgabe fast erleichtert. „Für mich als Kölner war und ist es ein Privileg, Cheftrainer des FC zu sein, aber ich habe oft betont: Ich definiere mich nicht über diesen Posten“, sagte Ruthenbeck. Er hat bisher 15 Punkte in zwölf Spielen geholt. Eine ordentliche Bilanz, die aber nicht reichte, um den großen Rückstand aufzuholen. Fünf Spiele vor dem Saisonende trennen den Klub sechs Punkte vom Relegationsplatz. Morgen spielt der FC bei Hertha BSC (15.30 Uhr). Es ist der Beginn der Abschiedstournee Ruthenbecks als Trainer der Profis. Bei der U 19 hat er Vertrag bis 2019. „Die Entscheidung, ob er zurückkehrt, liegt bei ihm“, sagte Veh. Wahrscheinlich ist das nicht; der 45-Jährige hat das Interesse anderer Klubs geweckt.

Das verbindet ihn mit seinem möglichen Nachfolger. Anfang, ebenfalls gebürtiger Kölner, hat Holstein Kiel erst in die 2. Liga geführt und als Dritter gute Chancen auf den Durchmarsch in die Bundesliga. Bereits nach der Trennung von Stöger war sein Name immer wieder mit dem FC in Zusammenhang gebracht worden. Anfang würde auch zum FC gehen, wenn die Kölner abstiegen; es soll bereits alles geklärt sein. Der FC will sich derzeit nicht zu Anfang äußern, was freilich auch daran liegt, dass Köln und Kiel theoretisch in der Relegation direkt aufeinandertreffen könnten. Eigentlich müssen die Kölner darauf hoffen, dass Kiel den Aufstieg schafft. Für die 2. Liga hat der 43-jährige Anfang noch einen Vertrag, für das Oberhaus nicht.