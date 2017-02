Gerhardt: Ernüchtert zurück nach Wolfsburg

Yannick Gerhardt war längst in der Kabine verschwunden, als die FC-Spieler im strömenden Regen noch mit ihren Fans feierten. Gerhardt gehört nun einmal nicht mehr dazu, seit Sommer ist er ein Wolfsburger. „Es war natürlich ein besonderes Spiel für mich“, sagte der Kreuzauer. Die ganze Familie sei im Stadion gewesen, viele Freunde. Am Ende überwog dann aber dennoch die Ernüchterung: „Ich habe alles dafür gegeben, etwas Zählbares mitzunehmen, aber das hat am Ende nicht geklappt.“