Köln - Abgeschlagen ist Vergangenheit: Köln hält wieder Kontakt

Köln.

Bei der sportlichen Planung hat Armin Veh beim 1. FC Köln bereits einiges richtig gemacht, bei der eigenen Reiseplanung hatte der Geschäftsführer am Wochenende weniger Glück. Da besteht durchaus Optimierungsbedarf. Auf der Anreise nach Hamburg musste Veh am Samstagmorgen in Hamm den Zug wegen Überfüllung verlassen und auf eine spätere Verbindung ausweichen.