Köln - 1. FC Köln: Und jetzt patzt auch noch Timo Horn

„Wir brauchen ein kleines Wunder“: Hamburg glaubt nicht mehr wirklich an den Klassenerhalt

Die Erstligazeit des Hamburger SV geht wohl zu Ende. Daran gibt es seit Samstag eigentlich keinen Zweifel mehr. Nach dann nicht ganz 55 Jahren ohne Unterbrechung wird der Bundesliga-Dino nun schon fast unvermeidlich nach dieser Saison erstmals den Gang in die 2. Liga antreten müssen. Fans, Spieler, Verantwortliche – sie alle wussten nach dem 0:0 gegen den FSV Mainz 05 an diesem bitterkalten Märztag, dass es den Klub nach jahrelanger Misswirtschaft dieses Mal mit großer Gewissheit erwischen wird. „Wir sind in einer ganz schlimmen Situation, die noch mal schlechter geworden ist“, sagte Sportdirektor Jens Todt nach dem zwölften Spiel in Serie ohne Sieg.

Dass der HSV selbst gegen einen zu keiner Zeit Erstligaansprüchen genügenden FSV Mainz 05 nicht gewinnen konnte und auch in einer halbstündigen Überzahl keinen Treffer zustande brachte, führte auch dem letzten Daueroptimisten schonungslos vor Augen: Für dieses HSV-Team reicht es einfach nicht für die 1. Liga.

Da es trotz 20:5 Torschüssen und 11:1 Ecken nur zu einem mickrigen Pünktchen reichte, wird es anders als 2014, 2015 und 2017 dieses Mal ziemlich sicher keine Last-Minute-Rettung geben. „Aufgeben liegt nicht in meinem Naturell, aber wir brauchen schon ein kleines Wunder“, gestand auch Trainer Bernd Hollerbach (48, Foto: dpa), der weiter ohne Sieg als HSV-Coach ist – und am Samstag mit seinem Team bei Rekordmeister FC Bayern München die nächste Klatsche fürchten muss. Am Tag nach dem nächsten Nackenschlag versuchte der Coach zumindest noch ein klein wenig Zuversicht zu verbreiten. „Ich glaube, wenn wir so weitermachen, dann haben wir noch gute Chancen, die Klasse zu halten“, sagte der HSV-Coach. „Ich habe nicht das Gefühl, dass sich hier jemand aufgibt.“ (dpa)