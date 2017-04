Torschreck Alex Meier fehlt weiterhin

Frankfurt muss in Köln weiter auf Kapitän Alexander Meier verzichten. Der 34-Jährige laboriert weiter an einer Fersenverletzung. Abwehrspieler Guillermo Varela und Mittelfeldmann Danny Blum sind nach ihrem Ausfall im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Montag zwar ins Training zurückgekehrt, ihr Einsatz ist laut Trainer Niko Kovac fraglich. Zudem fehlt der gelb-gesperrte Timothy Chandler.