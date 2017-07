Sport und Spaß vereint: Erste Turniererfolge sind so gut wie sicher

Aachen. Die erste Disziplin heißt ab sofort Slalom. Jedenfalls für all jene, die partout auf vier Rädern (beziehungsweise Beinen) anrollen müssen. Sicherheit hat eben Vorfahrt, sobald die besten Springreiter der Welt in die Hufen gekommen sind, wie man so sagt.

Junge Frau bei Unfall nur leicht verletzt Die junge Frau, die Donnerstagabend durch ein scheuendes Pferd auf dem ALRV-Gelände verletzt worden ist, konnte am Freitag bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. „Sie hat zum Glück nur Prellungen erlitten“, betonte ALRV-Sprecher Niels Knippertz am Freitag. In Begleitung einer Turnierteilnehmerin war die 21-Jährige außerhalb des Dressurstadions unterwegs gewesen, als das Tier, das vor eine Kutsche gespannt war, durch die einsetzenden Proben für „Pferd & Sinfonie“ aufschreckte und durchging. „Wir haben dieses und ein weiteres Pferd, das sich bei den Proben nervös verhalten hat, vorsorglich aus dem Programm herausgenommen“, erklärte Knippertz. Links Mehr zum Thema Bildergalerie Zum CHIO-Start: Die Geheimtipps der Turniermitarbeiter

Und diese „Oxer“ sind auch mit hunderten Pferdestärken garantiert nicht zu überwinden: Am Haupteingang zum Soerser Stadion sind erstmals ein rundes Dutzend überdimensionaler „Legosteine“ aus Beton platziert worden, jeweils vier Stück – Einzelgewicht: knapp 1,7 Tonnen –, verteilt auf mehrere massive Blöcke im Abstand von etwa zehn Metern versetzt. Freitagnachmittag ist die Feuerwehr angerückt zur Probefahrt auf dem etwas anderen CHIO-Parcours hinterm Rondell an der Albert-Servais-Allee.

„Vor 20 Jahren hat unser Sicherheitskonzept drei A4-Seiten umfasst“, weiß Turnierdirektor Frank Kemperman. „Inzwischen füllen die Handlungsanweisungen ganze Ordner.“ Schließlich will – und muss – man bei den großen Wettbewerben der Sattelkünstler für so ziemlich alle denkbaren Notfälle gewappnet sein. Das gilt allerdings beileibe nicht erst seit Freitag. Das sechsköpfige „Kernteam Sicherheit“ unter Kempermans Leitung lenkt er ein Heer von allein rund 100 Sanitätern und 300 Ordnern, die in den vergangenen Wochen in mehreren Schulungen genau instruiert worden sind.

Seit die Reit-WM 2006 in der Soers an den Start gegangen ist, ist stets ein Chefkoordinator auf dem Posten, damit schnell und effektiv auf alle Eventualitäten reagiert werden kann. 2016 hat Guido Müller vom Aachener Sachverständigenbüro BFT Cognos – er ist auch für das Sicherheitskonzept des jüngsten Weihnachtsmarktes verantwortlich gewesen – die Aufgabe von Oberst a.D. Hans-Joachim Schaprian übernommen. Beide haben offensichtlich bislang einen tadellosen Job gemacht. „Schon im vergangenen Jahr haben wir die Eingangskontrollen deutlich verstärkt“, berichtet ALRV-Sprecher Niels Knippertz. „Es gab nicht eine einzige Beschwerde – im Gegenteil, die Gäste haben das voll und ganz akzeptiert.“

Erstmals werden die Besucherscharen am Haupt-Entree über acht Drehkreuze Richtung Stadion geschleust, an den Nebeneingängen werden jeweils drei installiert, berichtet Kemperman. Um längere Schlangen zu vermeiden, ist im Eingangsbereich ein kleiner gepflasterter Platz mit vereinzelten Sitzgelegenheiten in Gestalt (vergleichsweise wesentlich) kleinerer Steinblöcke angelegt worden. Taschenkontrollen sind obligatorisch, Picknick-Proviant aller Art ist aber selbstverständlich gestattet.

Auch die Flaniermeile im großen Ladendorf ist verbreitert, neue Fluchtwege sind eingerichtet worden, erzählt Ulrich Fischer, der für den ordnungsgemäßen Aufbau der rund 200 Zelte zuständig ist. Die Auflagen in Sachen Auslagen sind denkbar streng: Warenstände aller Art dürfen nicht weiter als einen Meter vor den Zelten platziert werden.

Über sieben Videokameras haben die Organisatoren das Geschehen im Stadion zudem stets im Blick. An allen Tribünen stehen Ordnungskräfte parat. Notfalls können die Zuschauer über große „Fluchttore“ rasch auf die Reitplätze gelangen. Die Stadionsprecher verfügen über einen ganzen Katalog von Texten, damit sie je nach Situation sofort vorformulierte Durchsagen auf Deutsch und Englisch machen können. Natürlich gibt es auch Evakuierungspläne für die großen Veranstaltungs- und Catering-Zelte. Im Behandlungszentrum hinter der Haupttribüne steht ein Stab von zehn Ärzten und etlichen Krankenschwestern bereit.

Nicht nur Kemperman und seine zahlreichen Helfer können also – den Umständen entsprechend – gelassen und mit reichlich Vorfreude auf die turbulentesten Tage in der Soers blicken. Und den kleinen Unfall, der sich bei den Proben für „Pferd & Sinfonie“ am Donnerstagabend ereignet hat, unter der Rubrik Künstlerpech verbuchen – getreu dem Motto: Wenn bei der Generalprobe etwas schiefläuft, wird die Premiere des CHIO 2017 umso glänzender über die Bühne gehen.