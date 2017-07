Gespann-Fahrer: Einen Freifahrtschein für die EM gibt es nicht

„Nein“, sagt Karl-Heinz Geiger, „ich habe für niemanden der drei Teamfahrer einen Freifahrtschein für die Europameisterschaft in Göteborg mitgebracht.“ Der Bundestrainer der Gespannfahrer hat für die Nationenwertung beim CHIO in Aachen jenes Trio nominiert, das bei der Deutschen Meisterschaft in Riesenbeck auf dem Treppchen stand.

Gewinner Christoph Sandmann, Silberfahrer Georg von Stein und der drittplatzierte Michael Brauchle sollen und wollen einmal mehr Teamfavorit Niederlande möglichst nah „auf die Pelle“ rücken.

„Wir wollen gewinnen“, sagt Brauchle durchaus im ihm eigenen Angriffston, ohne dabei überheblich zu klingen. Er, der dreimalige Sieger des Marathons in der Aachener Soers, hat viel zu gewinnen, aber auch eine Menge zu verlieren in diesen Aachen-Tagen. Brauchle ist amtierender Europameister und als Titelverteidiger dennoch ein „Wackelkandiat“ für Göteborg.

Geiger: „Der Marathon hier in Aachen, das Gelände, liegt ihm sehr. Da sind Brauchles Chancen sehr groß. Er konnte aber in diesem Jahr wegen eines Umbaus zu Hause nicht ganz so viel trainieren. Mal sehen, wie es läuft.“ Brauchle selbst sagt durchaus selbstkritisch: „Bei der Deutschen Meisterschaft ist es überhaupt nicht gut gelaufen. Das sind mir zu viele Fehler passiert, in keiner Prüfung hat es auch nur zu 90 Prozent funktioniert. Im Winter ist mein Führpferd Jamaika gestorben, sie war immer 150 Prozent da, so eine bekomme ich nicht wieder.“ Brauchle wäre aber nicht Brauchle, würde er nicht gleich nachschieben: „Trotzdem will ich in Aachen gewinnen. Auch die Einzelwertung.“

Für die EM könnte ihm Mareike Harm „gefährlich“ werden. „Sie ist in Dressur und Hindernisfahren sehr stark unterwegs, ihre Pferde sind top-fit“, bestätigt Geiger. „Nach Aachen werden wir alle Varianten sehr genau durchrechnen und dann entscheiden, wer nach Göteborg geht.“ Brauchle nimmt es sportlich: „Ist sie besser, muss sie zur Europameisterschaft.“

In Aachen hat auch Geiger für die Teamwertung aus Dressur, Marathon und Hindernisfahren natürlich die Niederländer Ijsbrand Chardon, Koos de Ronde und Theo Timmerman ganz oben auf dem Zettel, „aber auch die Belgier sind ganz stark“. In der Einzelwertung nennt Geiger wie gehabt Boyd Exell („Der fährt in einer anderen Liga“), Koos de Ronde und Christoph Sandmann als Top-Anwärter auf den Gesamtsieg.