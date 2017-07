Am Mittwoch gilt Vorfahrt für den Nachwuchs

Sie sind die Hoffnung, das Versprechen für morgen – der vierbeinige Dressurnachwuchs. Ehe er überhaupt auf dieses Niveau gelangt ist, ist er mindestens sieben Jahre alt: Der Prix St. Georges ist für die vierbeinigen Youngster der Einstieg in den internationalen Sport.

Hier müssen sie zeigen, ob sie das Zeug haben, später Grand Prix zu gehen. Die Anforderungen sind noch nicht so hoch, gefordert sind beispielsweise nur halbe Galopppirouetten, einfache Galoppwechsel, die zwar fliegend, aber nicht wie im Grand Prix von Galoppsprung zu Galoppsprung gezeigt werden müssen. Und auch Piaffe und Passage fehlen noch.

Heute, um 14 Uhr, gehen die Stars von morgen ins Viereck, vorgestellt von den Top-Reitern, wie die Team-Olympiasieger Kristina Bröring-Sprehe (Dinklage) und Sönke Rothenberger (Bad Homburg), Team-Weltmeisterin Helen Langehanenberg (Havixbeck) sowie als Lokalmatadoren Nadine Capellmann und Julia de Ridder, die Look at me bzw. Comtessa satteln werden.

Die Prüfungen im Dressurstadion starten heute aber um 10.45 Uhr mit dem Piaff-Förderpreis der U 25. Mit dieser internationalen Prüfung soll den Dressurreitern nach dem Abschied aus der Altersklasse der Jungen Reiter der Umstieg in den Grand-Prix-Sport erleichtert werden. 2016 wurden in der U 25 erstmals Europameisterschaften ausgetragen: In Hagen gewann das deutsche Team bei der Premiere Gold.

Zur Mannschaft gehörte Juliette Piotrowski. Die 24-jährige Kaarsterin führt mit Sir Diamond die dreiköpfige Equipe an, zu der noch Lisa-Maria Klössinger (24, Aicha) und Daktari sowie Bianca Nowag (22, Ostbevern) mit Fair Play gehören. Sebastian Heinze (Senden), Ex-Mann von Dressurreiterin Helen Langehanenberg, zeichnet als Bundestrainer für die Altersklasse verantwortlich.

Acht Nationen gehen in der U 25-Prüfung an den Start, darunter die beiden EM-Dritten Juan Matute Guinon (Spanien) und die Österreicherin Diana Porsche, die in der Kür erfolgreich war.