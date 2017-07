Neue Energie für den CHIO Aachen

„Glücks-Bringer“ werden und Therapeutisches Reiten unterstützen

Die „Glücks-Bringer“ Charity-Kooperation zugunsten des Therapeutischen Reitens und des Behindertensports zwischen dem Aachen-Laurensberger Rennverein (ALRV) und dem Deutschen Kuratorium für Therapeutisches Reiten (DKThR) ist auch 2017 Teil des Weltfests des Pferdesports.

Den Auftakt macht am Soerser Sonntag die Kollekte während des Ökumenischen Gottesdienstes im Deutsche Bank Stadion (11.30 Uhr). Diese kommt der Aktion zu vollem Umfang zugute. Wie in den letzten Jahren werden auch Spendensammler, die „Glücks-Bringer“, in auffälligen orangefarbenen T-Shirts auf dem Turniergelände präsent sein. Als Dankeschön für die Unterstützung halten sie Lose mit der Chance auf attraktive Gewinne bereit (Losziehung ca. 16.30 Uhr auf der Bühne des Zeitungsverlags Aachen).

Gegen 15.30 Uhr werden sich im Rahmen des Schauprogramms die vier vom DKThR aner­kannten Therapiehöfe in der Region Aachen – Lohner Hof Reit- und Therapiezentrum (Eschweiler), Reittherapiezentrum Abenteuerland (Stolberg), Reithalle Rattenhaus (Eynatten) und Kid‘s auf Trab, Zentrum für Therapeutisches Reiten (Stolberg) – auf dem Trainingsplatz mit einem bunten Schaubild präsentieren.