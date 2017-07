CHIO-Turnierdirektor Frank Kemperman: Der Draht zum König ist kurz

Im Interview zur offiziellen Eröffnungsfeier spricht Turnierdirektor Frank Kemperman über sein Heimat- und CHIO-Partnerland Niederlande und England als mögliches Partnerland.

Wie einfach war es für Sie, Ihrem Präsidium das Partnerland Niederlande wieder schmackhaft zu machen?

Kemperman: Das war ein Riesenproblem (lacht). Es ist das erste Mal in unserer Geschichte, dass wir ein Land zum zweiten Mal dafür auswählen.

Hat der Vorstandsvorsitzende und bekennende Niederländer Kemperman das ein bisschen forciert?

Kemperman: Nö, wir haben eine Liste von möglichen Partnern, die wir gerne mal hätten. England ist schon lange ein Wunsch, wir haben Kontakt, aber bislang klappt es nicht. Es muss ja auch alles finanziert werden. Wir suchen immer Partner, die das Projekt unterstützen.

Ging die Anfrage nach ganz oben, zu Ihrem König?

Kemperman: So könnte es gewesen sein, ich habe den König in der Tat schon ein paar Mal getroffen. Aber ich kenne seinen Stallmeister sehr gut, der Draht ist kurz. Oranje hat eine Verbindung mit Aachen, die Königsfamilie ist seit vielen Generationen schon immer gerne hier. Königin Wilhelmina, Königin Juliane, Prinz Bernhard, Königin Beatrix haben den CHIO schon besucht. Und wenn König Willem Alexander nicht mit seinen pferdeverrückten Töchtern im Urlaub wäre, wäre er auch gekommen. Jetzt schaut Prinzessin Margarita vorbei, um das Königshaus zu vertreten.

Werden Sie dafür sorgen, dass Ihre Landsleute in den Nationenwertungen vorne liegen?

Kemperman: Das ist schwierig in diesem Jahr, es gibt gerade einen Umbruch in den Springequipen schon perspektivisch in Richtung Olympische Spiele 2020. Prognosen sind fast nicht möglich.

Der Donnerstagabend mit dem Nationenpreis könnte für Sie trist werden?

Kemperman: Nein, es kann alles passieren. Auf dem Papier sind die USA Favorit, aber auch die Deutschen mit der jungen Laura Klap-hake, die Belgier und Italiener sind sehr stark. Und vergesst mir die Niederländer nicht.

Werden Sie denn Ihren urlaubenden König über einen Blog oder via Facebook über den Turnierverlauf informieren?

Kemperman: Ich weiß, dass die Familie sehr social-media-affin ist. Aber er ist kein Facebook-Freund von mir, weil ich da nicht unterwegs bin. Er ist selbst geritten, ist sehr interessiert und wird das Turnier sicher verfolgen. Vor ein paar Tagen haben wir ihm das CHIO-Magazin zugeschickt, und es kam sehr schnell ein Dankesschreiben.